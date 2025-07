Iga Świątek rozbiła Danielle Collins. Słodki rewanż i awans do 4. rundy Wimbledonu!

Iga Świątek i Danielle Collins zagrały ze sobą już po raz dziesiąty. Bilans tej rywalizacji to teraz 8-2 dla Polki. Ostatnio górą była Amerykanka, która pokonała Polkę 6:1, 7:5 w Rzymie. Wcześniej panie zmierzyły się w czasie igrzysk w Paryżu i po tym spotkaniu tenisistka z Florydy najpierw przy siatce a potem w strefie wywiadów zaatakowała Polkę, zarzucając jej, że jest fałszywa i sztuczna. Na początku tego sezonu przed finałem United Cup Polska - USA w czasie tradycyjnej wymiany uścisków dłoni Collins demonstracyjnie odwróciła wzrok, a po chwili zrobiła wymowną minę. Na dodatek swym zachowaniem przechwala się potem na Instagramie! "Nie wiem, czy zauważyliście... Nowy rok, ale ja wciąż taka sama" - komentowała.

Iga Świątek ograła Danielle Collins

Teraz Iga Świątek i Danielle Collins znów się spotkały. W czasie konferencji prasowej po meczu z Caty McNally (5:7, 6:2, 6:1) Polka została zapytana o Amerykankę i o to, jakim wyzwaniem będzie dla niej to spotkanie. Była liderka rankingu wyraźnie starała się skupić na tenisowych aspektach. - Nie oglądałam tutaj żadnych jej meczów, więc będę musiała się przygotować taktycznie - stwierdziła Iga Świątek, a zapytana o to, jak opisałaby Danielle Collins na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń, odparła krótko i z kamienną twarzą: - Cóż, płaska gra, zawodniczka grająca z linii końcowej, solidny serwis, agresywna.

W drugiej części konferencji prasowej Igi Świątek, kiedy z naszą tenisistką rozmawiali polscy dziennikarze, padło pytanie, czy spodziewa się, że istotną rolę będą odgrywały aspekty psychologiczne i mentalne. I czy Amerykanka będzie próbowała wypracować sobie przewagę na tym polu.

- Jedynie na igrzyskach była sytuacja, gdzie dostałam piłką i miałam wrażenie, że to było trochę celowe, ale to nie ma totalnie znaczenia. We wszystkich meczach, które rozegrałyśmy, ta z nas wygrywała, która grała lepiej. Myślę, że trzeba po prostu skoncentrować się na tym, jak zagrać czysto tenisowo - odparła Iga Świątek.

Danielle Collins zapytana o kryzys Igi Świątek. Wymowne słowa, ale ugryzła się w język

Iga Świątek mecz z Danielle Collins zaczęła bardzo dobrze. Co prawda nie wykorzystała w pierwszym gemie aż trzech szans na przełamanie, ale potem skutecznie broniła własnego podania i powiększała przewagę. W całym meczu Polka bardzo dobrze taktycznie serwowała. Często posyłała mocne serwisy na ciało rywalki. Amerykanka, która swoją grę buduje na agresywnym returnie, miała z tym bardzo duże problemy. Collins popełniała też sporo błędów, które Iga wymuszała też często, wywierając presję. W drugim secie Iga Świątek znów szybko przełamała podanie rywalki. Potem pewnie i skutecznie pilnowała przewagi. Wreszcie mogła cieszyć się ze zwycięstwa 6:2, 6:3 i awansu.

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Wimbledonu. Polka poprawiła zatem już swój wynik na londyńskiej trawie sprzed roku. Odpadła wtedy z Wimbledonu już w 3. rundzie (porażka 6:3, 1:6, 2:6 z Putincewą). Jej najlepszy seniorski występ na londyńskiej trawie to ćwierćfinał w 2023 r. Przegrała wtedy 5:7, 7:6, 2:6 z Eliną Switoliną. Potrzebuje już zatem jednego zwycięstwa, żeby powtórzyć ten rezultat.

Z kim gra Iga Świątek w 4. rundzie Wimbledonu? Kolejna rywalka

Iga Świątek w 4. rundzie Wimbledonu zagra z Clarą Tauson. 23-letnia Dunka w świetnym stylu pokonała 7:6(6), 6:3 Jelenę Rybakinę. Iga Świątek i Clara Tausonzagrają ze sobą po raz trzeci. Polka wygrała oba poprzednie mecze - najpierw 6:3, 7:6 w Fed Cup w 2019 r. czyli już bardzo dawno, a potem 6:7, 6:2, 6:1 w Indian Wells w 2022 r. Clara Tauson już jako juniorka - tak jak Iga Świątek - odnosiła duże sukcesy. Wygrała juniorski Australian Open 2019. W seniorskim tourze wygrała już trzy turnieje WTA. Wysoka (182 cm) tenisistka z Danii wykorzystuje świetne warunki fizyczne, świetnie serwując, ale jej gra to nie tylko potężny serwis i mocne uderzenia z głębi kortu. Tauson jest świetnie wyszkolona na trawie, co pokazuje teraz na trawie, imponując znakomitymi slajsami, skrótami czy dobrą grą przy siatce. Problemy ma często z przygotowaniem kondycyjnym, ale w tym elemencie też ostatnio się poprawiła. W rankingu zajmuje 22. miejsce.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie Wimbledonu

Mecz Iga Świątek - Clara Tauson w 4. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w poniedziałek 7 lipca 2025. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

