Żenujące zachowanie Danielle Collins wobec Igi Świątek! Ta mina przy uścisku dłoni! WIDEO

Iga Świątek przegrała z Coco Gauff 4:6, 4:6 na otwarcie rywalizacji w finale United Cup, a w trakcie rywalizacji Polaków z USA kibiców rozgrzało również to, co działo się na korcie tuż przed początkiem spotkania. W czasie tradycyjnych uścisków dłoni przy siatce członków obu drużyn nasza gwiazda przybiła piątkę również z Danielle Collins. Amerykanka demonstracyjnie nie patrzyła Idze Świątek w oczy, a potem zrobiła minę, wyrażając dezaprobatę. Zachowanie Danielle Collins już wywołało gorące reakcje wśród kibiców. To oczywiście w związku ze skandalem, który wybuchł po brutalnym ataku Amerykanki na Igę Świątek w czasie igrzysk w Paryżu.

Iga Świątek i Danielle Collins zmierzyły się w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu, a po zwycięstwie Polki (6:1, 2:6, 4:1 krecz Amerykanki) więcej niż o dramatycznym meczu mówiło się o zachowaniu tenisistki z USA wobec naszej gwiazdy po spotkaniu. Zawodniczka z Florydy najpierw przy siatce a potem w strefie wywiadów zaskoczyła tenisowy świat absurdalnym atakiem na Polkę. Obsmarowała mistrzynię Roland Garros w strefie wywiadów, twierdząc, że Iga Świątek jest fałszywa i sztuczna, inna na korcie i inna w szatni. Po słowach Amerykanki rozpętała się ogromna burza. Iga Świątek od początku nie kryła wielkiego zdziwienia postawą Collins. - Nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w tej kierunku. Chciałam jej raczej pogratulować udanej kariery, bo wiemy wszyscy, że to jest jej ostatni rok na tourze. Nie wiem, szczerze mówiąc, o co jej chodziło, bo nawet nie miałyśmy w ogóle żadnych interakcji, które mogłyby spowodować, że ona by tak do mnie powiedziała - stwierdziła w strefie wywiadów Iga Świątek.

Danielle Collins potem w wywiadzie dla serwisu "The Athletic" została zapytana o jej atak na Igę Świątek w czasie igrzysk. - Myślę, że to, co wydarzyło się wtedy na korcie, przypominało tarcia, jakie ludzie mają czasami w pracy. Tylko, że w większości przypadków nie jest to tematem wiadomości. Staram się być najlepszą osobą, jaką mogę być, ale to nie znaczy, że czasami mi się to nie udaje. Mogłam podejść do tego w inny sposób i zrobić kilka rzeczy inaczej. Ale mieliśmy tam swój moment na korcie. Wszyscy popełniamy błędy. Staram się zostawić to po prostu za sobą - stwierdziła Danielle Collins, która jednak - wyraźnie - wciąż ma coś do Polki. Poniżej wideo, na którym widać uścisk dłoni Świątek i Collins przed meczem Polska - USA w finale United Cup.

