Iga Świątek - Coco Gauff RELACJA NA ŻYWO Wynik Finału United Cup Polska - USA

Na żywo Iga Świątek - Coco Gauff 30-40 Błąd Amerykanki, bekhend w siatkę 15-40 Piłki meczowe 15-30 Autowy bekhend Polki 15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 15-0 Polka skuteczna przy siatce Iga serwuje Polka zeszła do szatni Iga korzysta z przerwy medycznej. Chyba te same problemy co wcześniej 4:6, 4:5 Gem Gauff. Amerykanka obejmuje prowadzenie w drugim secie 15-40 Minimalnie niecelny forhend Polki. Szkoda bo miała inicjatywę w tym punkcie 15-30 Dobry cięty serwis Coco na zewnątrz 15-15 Kapitalny return Polki 0-15 4:6, 4:4 Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Na koniec szczęśliwy return Coco, przeprasza Amerykanka. Mamy już remis Przewaga - Gauff. Coco najpierw szalała w defensywie, a potem przeszła do ataku i skończyła punkt efektownym wolejem Równowaga. Dobry serwis Igi a zaraz potem pewny forhend Gauff ma breakpointa po kolejnej efektownej akcji, w której zepchnęła Igę do defensywy Równowaga. Efektowne forhendy Coco Przewaga - Świątek. Coco pod presją zagrała w siatkę Równowaga. Coco trafiła w końcową linię i zaskoczyła Polkę Przewaga - Świątek 40-40. Co za wymiana! Przelobowana Iga wróciła do gry w niesamowity sposób Było 30-0, jest już 30-40 po błędzie Polki. Breakpoint 30-30 Znów agresywny return Gauff po drugim podaniu Świątek 30-15 Polka zagrała za krótko i Amerykanka łatwo skończyła punkt mocnym uderzeniem 30-0 Pewny forhend Świątek po dobrym serwisie 15-0 Return Gauff w siatkę 4:6, 4:3 Gem Gauff. Amerykanka obroniła pewnie podanie 15-40 Iga pod presją zagrała w aut 15-30 Mocny forhend Gauff po dobrym serwisie 15-15 Iga zagrała bardzo dobrze, ale kontra Coco była jeszcze lepsza 15-0 Coco zaczęła gema od podwójnego błędu serwisowego 4:6, 4:2 Gem Świątek. Długi i zacięty gem. Polka obroniła podanie. Na koniec błąd Amerykanki Przewaga - Świątek. Gauff returnowała w siatkę Równowaga. Bardzo mocny return Coco po drugim serwisie Igi Przewaga - Świątek. Efektowna akcja Igi, piękny forhend pod końcową linię Równowaga. Bekhend Igi za końcową linię. Szkoda takich błędów Przewaga - Świątek. Piękny forhend Polki 40-40 Autowe zagranie Igi po ciasnym crossie 40-30 Mocny smecz Polki 30-30 Iga odpowiada efektownym bekhendem 15-30 Efektowny forhend Amerykanki 15-15 Niecelny forhend Polki 15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz 4:6, 3:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Najpierw świetne akcje Igi, a potem podwójny błąd serwisowy przy breakpoincie. Jazda! 40-30 Świetna reakcja Igi na skrót Coco. Jest breakpoint 30-30 Co za wymiana! Iga smeczowała, ale Coco wróciła do gry. Polka nie straciła głowy i zagrała dobrze przy siatce 15-30 As serwisowy Gauff i jej głośny bojowy wrzask 15-15 Iga odpowiada znakomitym odwrotnym forhendem 0-15 Efektowna wymiana. Ostatnie słowo należało do Coco 4:6, 2:2 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Na koniec znów skuteczne pierwsze podanie 40-15 Mocny serwis Igi i jej głośne bojowe "JAZDA" 30-15 Gauff przejęła inicjatywę i skończyła punkt pewnym smeczem 30-0 Niecelny return Amerykanki 15-0 Znów forhendowa bitwa. Pierwsza pomyliła się Coco 4:6, 1:2 Gem Gauff. Perfekcyjny gem Coco, wygrany do zera. Asy serwisowe a na koniec wygrywający forhend 0-40 I kolejny as 0-30 As serwisowy Amerykanki 0-15 Niecelne zagranie Polki 4:6, 1:1 Gem Świątek. Polka obroniła podanie bardzo pewnie, gem wygrany do zera 40-0 Skuteczny forhend Igi choć musiała uważać, żeby nie wpaść w siatkę 30-0 Błąd Amerykanki po głębokim bekhendzie Polki 15-0 Dobry płaski serwis Igi 4:6, 0:1 Gem Gauff. Amerykanka obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta 15-40 Iga ruszyła do siatki, ale jej wolej był autowy 15-30 Znów dobry serwis Coco 15-15 Mocny serwis Amerykanki 15-0 Błąd Coco po dobrym returnie Igi Polka wróciła na kort. Początek drugiego seta. Serwuje Coco Gauff Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej 4:6 GEM I SET GAUFF. Na koniec prosty błąd Igi Świątek, wpakowała piłkę w siatkę na półkorcie. Polka przegrywa pierwszego seta, w którym Amerykanka była solidniejsza 30-40 Błąd Igi i piłka setowa 30-30 Znów skuteczny return Gauff po drugim podaniu Świątek 30-15 Ładny wolej Polki 15-15 A teraz głęboki return Coco i błąd Igi 15-0 Niecelny return Gauff 4:5 Gem Gauff. Amerykanka wraca na prowadzenie 30-40 Return Igi w siatkę 30-30 Podwójny błąd serwisowy Coco 15-30 Znów potężny serwis Amerykanki 15-15 As serwisowy Gauff 15-0 Błąd Coco 4:4 Gem Świątek. W ostatniej akcji Iga popisała się fenomenalnym bekhendem wzdłuż linii Przewaga - Świątek. Dobry serwis 40-40 Dobry agresywny return Amerykanki 40-30 Teraz świetny serwis Polki 30-30 Podwójny błąd serwisowy Igi, już trzeci dzisiaj 30-15 Iga blisko zagrania roku, ale nie trafiła w kort 30-0 Forhend Coco w siatkę 15-0 Tym razem Coco pierwsza popełniła błąd w szybkiej wymianie. Zagrała w siatkę 3:4 Gem Gauff. Amerykanka zakończyła go mocnym smeczem po koźle. Coco wraca na prowadzenie 15-40 Niecelne zagranie Igi po crossie 15-30 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem i skończyła punkt pewnym forhendem 0-30 Znów niecelny forhend Polki na koniec szybkiej wymiany 0-15 3:3 Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Mam już remis. Polka pod presją popełniła błąd przy breakpoincie 30-40 Duży aut po forhendzie Igi. Breakpoint 30-30 Mocny return Coco ale w siatkę 15-30 Świetny bekhend po crossie Amerykanki 15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Świątek 15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz z dużą rotacją 3:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec agresywny return Igi i błąd Coco. Polka zgarnia trzeciego gema z rzędu, wychodząc na prowadzenie 40-15 Są breakpointy 30-15 Teraz Iga pod presją nie trafiła w kort 30-0 Gauff pod presją zagrała daleko w aut 15-0 Niesamowity return Igi, w sam narożnik kortu 2:2 Gem Świątek. Mamy już remis. Na koniec gema pewny forhend Igi po dobrym serwisie 40-30 Dobry serwis Igi, niecelny return Coco 30-30 Amerykanka pod presją zagrała za końcową linię 15-30 Autowy forhend Igi. Na razie w tym elemencie Gauff wyraźnie solidniejsza 15-15 Coco zagrała w siatkę po szybkiej wymianie 0-15 Błąd Igi po returnie Coco 1:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odrabia straty! Na koniec dobry return Polki. Amerykanka odegrała, ale tak, że Iga łatwo skończyła punkt 40-30 Podwójny błąd serwisowy Coco. Jest breakpoint 30-30 Znów dobry return Polki 15-30 Znakomity return Igi 0-30 Mocny serwis Gauff 0-15 Coco na razie imponująco solidna. To Iga częściej popełnia błędy, tak jak teraz 0:2 Germ Gauff PRZEŁAMANIE. Na koniec zepchnięta do defensywy Iga broniła się dzielnie, ale Coco popisała się świetną akcją przy siatce Błąd Igi i Coco ma breakpointa Równowaga. Duży aut po forhendzie Igi Przewaga - Świątek. Skuteczny bekhend Polki 40-40 Wymiana forhend na forhend, w końcu Iga zmieniła kierunek i zagrała w aut 40-30 Iga zagrała w siatkę po głębokim returnie Coco 40-15 30-15 Znów dobry serwis, teraz na zewnątrz 15-15 Dobry serwis Polki na ciało rywalki 0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 0:1 Gem Gauff. Na koniec niecelny return Igi Świątek. Amerykanka obroniła serwis w gemie otwarcia 30-40 Iga pod presją zagrała w aut 30-30 Piękny forhend Polki 15-30 Mocny serwis Gauff 15-15 Efektowna wymiana, w której obie panie szalały w defensywie. W końcu forhend po crossie Igi pozostał już bez odpowiedzi 0-15 Niecelny return Igi GRAMY! Serwuje Coco Gauff Trwa rozgrzewka Losowanie wygrała Coco Gauff i wybrała serwis. Zatem Amerykanka zacznie to spotkanie Iga Świątek już bez bandaża na udzie. To dobra wiadomość Trwa odgrywanie hymnów Reprezentacje Polski i USA właśnie pojawiły się na korcie Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Coco Gauff w finale United Cup Polska - USA. Początek spotkania o godzinie 7.30

Iga Świątek kontra Coco Gauff w finale United Cup! Polska walczy z reprezentacją USA w meczu o tytuł, do którego awansowała po zwycięstwie 3=0 nad reprezentacją Kazachstanu. Hubert Hurkacz pokonał 6:3, 6:2 Aleksandra Szewczenkę, a zaraz potem Iga Świątek przypieczętowała awans Polaków, ogrywając po kosmicznym meczu 7:6, 6:4 Jelenę Rybakinę. - To było moje pierwsze zwycięstwo nad nią na szybkim korcie, więc wiele dla mnie znaczy - powiedziała Iga.

Iga Świątek - Coco Gauff NA ŻYWO Relacja LIVE WYNIK finał United Cup

Dla Igi Świątek meczu z USA to okazja do rewanżu z Coco Gauff, z którą niedawno przegrała w WTA Finals w Rijadzie (3:6, 4:6). Bilans tej rywalizacji to wciąż aż 11-2 dla Polki. Trzeba jednak przyznać, że Amerykanka w United Cup prezentuje się znakomicie. Nie straciła ani jednego seta. Widać, że jest w bardzo wysokiej formie, a triumf w WTA Finals 2024 dodał jej dużo pewności siebie. - Coco jest teraz na takim etapie, że z każdym miesiącem się rozwija. Dlatego to będzie fajne wyzwanie - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz rok temu byli dosłownie o włos od wygrania United Cup. W dramatycznym finale zmierzyli się z Niemcami. Iga Świątek rozbiła (6:3, 6:0) Andżelikę Kerber, a Hubi Hurkacz miał dwie piłki meczowe w pojedynku z Alexandrem Zverevem. Przy jednej z nich po zagraniu Niemca piłka zawadziła o boczną linię. Zverev odrobił straty, pokonał Hurkacza (6:7, 7:6, 6:4), a potem Polacy ulegli Niemcom w mikście (4:6, 7:5, 4-10).