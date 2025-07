Jan Urban selekcjonerem reprezentacji Polski? To jego największe atuty! Mogą być kluczem do sukcesu

To on jest zagrożeniem dla Cezarego Kuleszy? Ostra ocena sytuacji w PZPN! „Kółko wzajemnej adoracji”

Jan Urban selekcjonerem? Roman Kołtoń ujawnia

Saga związana z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski zdaje się dobiegać końca. Po burzliwej dymisji Michała Probierza i konflikcie z Robertem Lewandowskim, prezes PZPN Cezary Kulesza miał podjąć kluczową decyzję w sprawie przyszłości kadry. Jak ujawnił dziennikarz Roman Kołtoń, trwają już konkretne i zaawansowane rozmowy z Janem Urbanem, który wyrósł na głównego faworyta do objęcia stanowiska selekcjonera.

Wszystko zaczęło się od bolesnej porażki 1:2 z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. To spotkanie przelało czarę goryczy i zakończyło krótki, lecz burzliwy okres pracy Michała Probierza. Dodatkowo do dymisji przyczynił się głośny konflikt z kapitanem kadry, Robertem Lewandowskim, któremu trener odebrał opaskę. Kapitan publicznie zakomunikował, że nie zamierza grać w reprezentacji pod wodzą Probierza, co doprowadziło do poważnego kryzysu w drużynie narodowej.

Polak zostanie selekcjonerem reprezentacji narodowej

W tej atmosferze napięcia i niepewności prezes Kulesza rozpoczął intensywne poszukiwania następcy. W medialnej giełdzie pojawiły się nazwiska znane kibicom: Jerzy Brzęczek, Adam Nawałka, Marek Papszun oraz Jan Urban. Według ostatnich doniesień wybór zawęził się do duetu Nawałka–Urban, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie Urban ma przejąć stery kadry.

Kołtoń informuje, że rozmowy z byłym szkoleniowcem Legii Warszawa, Górnika Zabrze i Osasuny weszły w fazę finalizacji, a ogłoszenie jego nominacji może nastąpić już w najbliższych dniach. 62-letni Urban ma za sobą bogatą karierę zarówno jako piłkarz (grał m.in. w Hiszpanii), jak i trener. Jest znany z dobrej pracy z młodzieżą, spokojnego usposobienia i umiejętności scalania zespołu – cech, które mogą okazać się kluczowe w odbudowie zaufania w reprezentacji.

Największe atuty Jana Urbana

Jeśli Jan Urban przejmie reprezentację Polski jego wielkim plusem z pewnością będzie doskonała znajomość lokalnego rynku. Urban prowadził czołowe polskie kluby – Legię Warszawa, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin, Lecha Poznań czy Śląsk Wrocław. Problemu nie będzie stanowiła także bariera komunikacyjna.

Jan Urban znakomicie odnajduje się także w kwestiach taktycznych i dostosowywaniu zespołu do potencjału osobowego. Trudno odmówić mu także autorytetu. Doświadczenie w pracy zdobywał nie tylko w Polsce, ale także w Hiszpanii.