W ubiegłym sezonie Wojciech Szczęsny, który zakończył już karierę, dał się namówić na powrót. W trybie awaryjnym dołączył do Barcelony, która miała problem w bramce po kontuzji Marca-André ter Stegena. Wydawało się, że Polak wpadł tylko na chwilę, a tymczasem zostanie na dłużej. Teraz wiemy już, że jego przygoda w klubie z Katalonii będzie miała ciąg dalszy.

Oficjalnie: Szczęsny zostaje w Barcelonie!

Władze FC Barcelony postanowiły zakończyć wszelkie domysły dotyczące przyszłości polskiego golkipera. W mediach społecznościowych klubu pojawiło się zdjęcie Szczęsnego opatrzone krótkim, ale niezwykle wymownym komunikatem i wpisem 2027.

– Niedokończone sprawy. Jeszcze się nie skończyły – napisano na oficjalnym profilu "Dumy Katalonii".

Klub potwierdził, że nowa umowa polskiego bramkarza będzie obowiązywać do 2027 roku. To jasny sygnał, że władze mistrza Hiszpanii są zadowolone z postawy Polaka i widzą w nim ważną postać zespołu na kolejne lata.

Barcelona wciąż ufa Szczęsnemu

Przypomnijmy, że sytuacja Wojciecha Szczęsnego była absolutnie wyjątkowa. Najpierw oznajmił, że kończy karierę i wybiera się na sportową emeyturę. Jednak wrócił z niej, gdy pojawiła się możliwość występów w Barcelonie. Wtedy podpisał kontrakt tylko do końca sezonu. Polak był mocnym punktem drużyny, która sięgnęła po potrójną koronę na krajowym podwórku, zdobywając mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Szczęsny udowodnił, że wciąż należy do ścisłej światowej czołówki. Do tego dołożył występy w Lidze Mistrzów, gdzie Barcelona dotarła do półfinału.

Wygra z Barceloną Ligę Mistrzów?

Przedłużenie kontraktu to dowód ogromnego zaufania i nagroda za dobry sezon. Wygląda na to, że "niedokończone sprawy", o których pisze klub, to przede wszystkim walka o obronę tytułów i ponowny atak na upragniony puchar Ligi Mistrzów.

Unfinished Business.He’s not done yet. 😤 pic.twitter.com/C6OOvCz7SZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 7, 2025

