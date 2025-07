Mimo porażki z faworyzowanymi Niemkami, w polskim obozie nikt nie spuszcza głów. Biało-czerwone pokazały charakter. Choć wynik 0:2 zakończył piękną serię drużyny prowadzonej przez Ninę Patalon, to styl gry może napawać optymizmem przed kolejnymi wyzwaniami, z których najbliższe już we wtorek przeciwko Szwecji.

Kontrowersyjna piłkarka znów zaszalała. Wyrzucili ją z klubu i podbiła branżę dla dorosłych

Koniec pięknej serii, ale głowy do góry

Dla reprezentacji Polski była to pierwsza porażka od blisko roku. Jedenaście kolejnych spotkań bez znalezienia pogromcy to wynik, który zbudował pewność siebie w zespole. Liderka kadry, Ewa Pajor, podkreśliła, jak ważny był to okres dla drużyny i podziękowała fanom za wsparcie.

– Seria meczów bez porażki, którą miałyśmy w ostatnim czasie jest czymś wspaniałym. Widzimy, że kibice nasz wspierają i za to im dziękujemy – przyznała napastniczka Barcelony, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Euro 2025: Narzeczone zagrały w jednym meczu. Przeciwko sobie! [GALERIA]

Reprezentacja Polski kobiet przegrała z Niemkami 0:2 na starcie Euro 2025, ale postawą na boisku zaskarbiła sobie uznanie kibiców i ekspertów. Już we wtorek Polki zmierzą się ze Szwecją w drugim meczu grupowym. Głos zabrała liderka kadry, Ewa Pajor. Mówiła o dumie i inspiracji.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Ważny apel Ewy Pajor. "Chcemy inspirować"

Najważniejsze słowa Ewa Pajor skierowała jednak nie tylko do kibiców, ale do całego środowiska piłkarskiego w Polsce. Gwiazda naszej kadry ma nadzieję, że dobra gra, nawet w przegranym meczu z tak silnym rywalem, stanie się fundamentem pod dalszy rozwój kobiecego futbolu w naszym kraju.

– Mam nadzieję, że po mistrzostwach Europy kibice, dziennikarze i wszyscy w Polsce uwierzą w kobiecą piłkę, która wciąż będzie się rozwijać i będziemy inspirować te małe dziewczynki, które mam nadzieję oglądały nasz mecz z Niemkami – powiedziała z przekonaniem Pajor, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

EURO 2025: Ewa Pajor nie traci odwagi i wiary przed meczem ze Szwecją: „Odwaga, wiara i jedność to nasza siła!”

EURO 2025: Polska – Szwecja. Gdzie i kiedy oglądać?

Już we wtorek nadarzy się okazja do zdobycia pierwszych punktów w finałach EURO 2025 i potwierdzenia dobrej dyspozycji. Polki zagrają z reprezentacją Szwecji. Początek meczu 2. kolejki grupy C mistrzostw Europy kobiet Polska – Szwecja w Lucernie we wtorek o godz. 21.00. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

Zbigniew Boniek po meczu Polska – Niemcy. Jasna ocena byłego prezesa PZPN, nie zostawił złudzeń!

Wywiad z Ewą Pajor Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener