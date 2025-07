Spis treści

Porażka 1:2 z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 i konflikt Michała Probierza z Robertem Lewandowskim doprowadziły do trzęsienia ziemi w kadrze. Selekcjoner podał się do dymisji, a prezes PZPN Cezary Kulesza stanął przed zadaniem znalezienia jego następcy.

W mediach natychmiast pojawiły się nazwiska potencjalnych kandydatów, wśród których prym wiodą m.in. Jerzy Brzęczek, Adam Nawałka, Jan Urban czy Marek Papszun. Swoją opinią na ten temat podzielił się Kamil Kosowski, który na łamach "Przeglądu Sportowego" przeanalizował możliwe scenariusze.

Powrót Brzęczka lub Nawałki? Kosowski stawia sprawę jasno

Były pomocnik Biało-czerwonych odniósł się do najczęściej powtarzanych nazwisk, czyli byłych selekcjonerów – Jerzego Brzęczka i Adama Nawałki. Jego zdaniem byłby to ruch bezpieczny, ale niekoniecznie najlepszy.

– Ostatnio więcej się mówi o powrotach do kadry, bo w mediach przewijają się Jerzy Brzęczek i Adam Nawałka – napisał Kamil Kosowski w felietonie "Trafił Kosa na piłkę" na łamach Przeglądu Sportowego. – Są to najłatwiejsze i najbezpieczniejsze decyzje, bo wiemy, czego po tych trenerach możemy się spodziewać. Jurek jest młodszy, stracił reprezentację, gdy wszystko wygrał. Brzęczek to nie jest zły wybór, ale dla Nawałki jest już za późno – ocenił bez ogródek.

Trwa gorąca giełda nazwisk kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Po dymisji Michała Probierza, prezes Cezary Kulesza musi podjąć kluczową decyzję. Głos w tej sprawie zabrał Kamil Kosowski, który w swoim felietonie w „Przeglądzie Sportowym” ocenił szanse najpoważniejszych kandydatów i wskazał swojego faworyta. Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości.

Kandydat numer jeden? Jan Urban!

Choć Kosowski widzi pewne plusy w kandydaturze Brzęczka, to jego faworytem do objęcia sterów w kadrze jest zupełnie inny szkoleniowiec. Były reprezentant Polski wskazał konkretne nazwisko, które jego zdaniem byłoby najlepszym wyborem dla drużyny narodowej w tym momencie.

– Wciąż jednak dla mnie kandydatem numer jeden jest Jan Urban – wyjawił Kosowski.

Zaskakujący typ: Adrian Siemieniec

Jednocześnie wskazał trenera, którego widziałby w tej roli w przyszłości, doceniając jego pracę w klubie.

– A numerem dwa Adrian Siemieniec, który ma jeszcze dużo rzeczy do zrobienia z Jagiellonią Białystok. Mam nadzieję, że w przyszłości skorzysta z opcji objęcia reprezentacji – dodał były pomocnik drużyny narodowej.

Decyzja należy teraz do prezesa Cezarego Kuleszy, który musi wybrać trenera zdolnego nie tylko do osiągania wyników, ale także do zażegnania kryzysu w szatni. Głos Kamila Kosowskiego to ważna opinia w tej dyskusji.

