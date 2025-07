Spis treści

Jak w klasycznym meczu piłkarskim emocje zaczęły wtedy, gdy część widzów pogodziła się już z wynikiem 1:0 dla Kuleszy. Sprytna zagrywka klubów Ekstraklasy sprawiła, że wycięto bliskich współpracowników wodza. To jakby marszałkowi zabito generałów. Teraz układ sił w zarządzie największego polskiego związku sportowego jest zgoła inny niż jeszcze tydzień temu. Między środowiskiem piłki zawodowej i amatorskiej przez cztery lata będzie równowaga wymuszająca kompromisy, a czasem pewnie zgniłe układy. Tak jest w polityce, czego od lat doświadczamy śledząc życie parlamentarne.

Artur Wichniarek nie miał litości dla Cezarego Kuleszy. "Włączy sobie disco polo i się zastanowi"

Wzmocnieniem wizerunkowym PZPN wiceprezesura Dariusza Mioduskiego

Na pewno dużym wzmocnieniem wizerunkowym PZPN będzie wiceprezesura Dariusza Mioduskiego, bywalca światowych i biznesowych salonów. W interesującym wywiadzie na naszych łamach właściciel Legii, z powodu pięknej fryzury zwany na trybunach Szopenem, mówi o dominującej roli klubów, bez których nie będzie silnej reprezentacji i mody na futbol. Zgoda, ale pod warunkiem, że zadbamy też o kluby amatorskie liczone w tysiącach. Większość znanych polskich piłkarzy zaczynała kariery w lokalnych klubach niższych lig. Robert Lewandowski w Partyzancie Leszno, Zbigniew Boniek w Nakle nad Notecią, Jerzy Dudek w Knurowie. I tak być musi, bez reinwestowania milionów generowanych przez futbol zawodowy w podstawy piłkarskiej piramidy dyscyplina uschnie.

Wszystko jasne w temacie Wojciecha Szczęsnego! Barcelona wydała komunikat w sprawie Polaka

Organizowany co cztery lata Walny Zjazd Wyborczy PZPN zapowiadał się jak włoski western albo niszowa opera. Miała być nuda. Bezproblemowy wybór Cezarego Kuleszy na kolejną kadencję (trudno by było inaczej skoro nikt nie odważył się rzucić mu rękawicy) skłonił wielu delegatów do odwiedzenia bufetu, w którym - ku ich rozczarowaniu - serwowano tylko ciastka i słone paluszki.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Znalazłem się w otoczeniu legend: Zbigniewa Bońka i Grzegorza Lato

Medialne pohukiwania nie przełoźyły się na aktywność zjazdową. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Jakby polski futbol nie miał problemów i bylibyśmy mistrzami świata. Byłem jedynym zapisanym do głosu gdyż chciałem podziękować za przyznanie mi godności Prezesa Honorowego. Znalazłem się w otoczeniu legend - Zbigniewa Bońka i Grzegorza Lato. Przy okazji wspomniałem, że nie wszystko w minionej kadencji było tak beznadziejne jak nam wmawiano a czepianie się Kuleszy o zły gust muzyczny to paranoja. Zjechał mnie za to ceniony dziennikarz telewizyjny Maciej Iwański przypominając moje niefortunne zdanie o czarnej owcy 20 lat temu. Dostarczę mu jeszcze lepszych argumentów: jako 3-latek pokazałem koleżanko gołą pupę na podwórku a z podstawówki wyrzucili mnie za złe zachowanie. Tylko dziadka z Wehrmachtu brakuje panie Macieju.

Ewa Pajor tak została określona w Szwecji. Co za słowa o Polce przed meczem na EURO!

Na koniec dnia odpowiedzialność spadnie na Kuleszę

Lud chce selekcjonera piłkarskiej reprezentacji subito. Po co ten pośpiech? Co zwyczajowo robią selekcjonerzy na początku lipca? Odpoczywają podobnie jak piłkarze, którzy nie oczekują wizyty trenera na plaży. Co nagle, to po diable. Nic złego się nie stanie jeśli nazwisko następcy Michała Probierza poznamy za kilka tygodni. Niech odświeżony Zarząd PZPN podejmie decyzję przemyślaną i dającą nadzieję na awans do przyszłorocznego Mundialu. Na koniec dnia odpowiedzialność spadnie na Kuleszę, znam to z autopsji. Życzę mu by miał tyle szczęścia i wyczucia co ja zatrudniając kolejno Engela, Janasa i Beenhakkera. To byli mistrzowie w swoim fachu choć wyniki były finalnie gorsze od oczekiwań.

Wykupili go z Rosji, teraz go tam… sprzedadzą? Sensacyjne sugestie tureckich mediów na temat reprezentanta Polski

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener

SuperSport Co robią piłkarze na sportowej emeryturze DUDEK, MAJDAN, TOMASZEWSKI. SuperSport+.