Reprezentant Polski trafi do Rosji? Zdecydowana reakcja

Spis treści

Po przegranej 0:2 z Niemkami na EURO 2025, polskie piłkarki nie mają czasu na rozpamiętywanie porażki. Już we wtorek czeka je niezwykle ważne spotkanie ze Szwecją, które może zdefiniować ich dalsze losy w grupie. Jak się okazuje, Skandynawki podchodzą do tego meczu z ogromnym respektem, a ich obawy koncentrują się wokół jednej zawodniczki – Ewy Pajor. Gwiazda Barcelony jest na ustach wszystkich w szwedzkim obozie.

EURO 2025: Ewa Pajor nie traci odwagi i wiary przed meczem ze Szwecją: „Odwaga, wiara i jedność to nasza siła!”

Szwedki wprost o Pajor. "Może nas pogrążyć"

Reprezentantki Szwecji nie mają wątpliwości, że to właśnie Ewa Pajor stanowi największe zagrożenie dla ich defensywy. Jej wszechstronność i niesamowita skuteczność, którą udowadniała przez cały sezon, budzą w rywalkach uzasadniony niepokój. W końcu nasza zawodniczka została królową strzelczyń ligi hiszpańskiej.

– Pajor jest wszechstronna i wyjątkowo skuteczna i może nas pogrążyć. Będziemy musiały na nią wyjątkowo uważać, lecz będzie to trudne, ponieważ jest niewiarygodnie szybka – przyznała otwarcie Jonna Andersson w rozmowie z telewizją SVT, cytowana przez PAP.

Euro 2025: Narzeczone zagrały w jednym meczu. Przeciwko sobie! [GALERIA]

Reprezentacja Polski kobiet po porażce z Niemkami (0:2) stanie przed kolejnym wielkim wyzwaniem w finałach EURO 2025. We wtorek Biało-Czerwone zmierzą się ze Szwecją, a nasze rywalki nie ukrywają, kogo obawiają się najbardziej. Cała ich uwaga skupiona jest na Ewie Pajor, która ma za sobą fantastyczny sezon w Barcelonie. Szwedzkie media i piłkarki nazywają ją wprost "polską maszyną do strzelania bramek".

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Eksperci nie mają wątpliwości. "Najlepsza napastniczka świata"

Obawom piłkarek wtórują szwedzcy eksperci. Lotta Schelin, była zawodniczka, a obecnie ekspertka stacji SVT, określiła Polkę mianem "polskiej maszyny do strzelania bramek". Jej analizę poparła imponującymi statystykami, które pokazują, z jakiego kalibru zawodniczką będą musiały zmierzyć się Szwedki.

– Wystarczy spojrzeć na statystyki. W 46 meczach w Barcelonie w różnych rozgrywkach zdobyła aż 43 bramki, co umieszcza ją w gronie najlepszych napastniczek świata. Tylko w 2025 roku uzyskała dla klubu i reprezentacji 29 goli, najwięcej z elity piłkarek – wyliczała Schelin w rozmowie z telewizją SVT, cytowana przez PAP.

Ewa Pajor przed meczem Polska – Szwecja na Euro 2025. Gwiazda reprezentacji Polski w pięknych słowach

Szwedzkie media podsumowują, że to właśnie forma Pajor dała Polsce historyczny awans na ME. Dla Polek to sygnał, że nasza liderka jest w stanie odmienić losy wtorkowej rywalizacji.

EURO 2025: Polska – Szwecja. Gdzie i kiedy oglądać?

Początek meczu 2. kolejki grupy C mistrzostw Europy kobiet Polska – Szwecja w Lucernie we wtorek o godz. 21.00. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

Zbigniew Boniek po meczu Polska – Niemcy. Jasna ocena byłego prezesa PZPN, nie zostawił złudzeń!

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener