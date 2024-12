Cezary Kulesza przyłapany na tajemniczym spotkaniu. Zaprosił ważnego gościa do restauracji jednym gestem, wiadomo, co się działo potem [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Ewa Pajor marzyła o odniesieniu sukcesu z drużyną narodową. Była zdeterminowana, bo w dniu meczu z Austrią obchodziła 28. urodziny. Strzeliła gola, który zadecydował o wygranej 1:0 i o awansie Polek na EURO. To najlepszy dla niej prezent, jaki mogła sobie wymarzyć. W pierwszym spotkaniu Polki także były górą, zwyciężając 1:0 w Gdańsku. - To coś pięknego i niesamowitego - powiedziała Ewa Pajor w rozmowie z TVP Sport, cytowana przez PAP. - To najlepszy prezent na świecie. Mogę być w tym dniu, z tą niesamowitą drużyną, że mogę wygrać mecz i cieszyć się z tego, że awansowałyśmy na mistrzostwa Europy. Cała drużyna i sztab na to zasłużyła - podkreśliła liderka reprezentacji Polski.

- Cała kobieca piłka czekała na to, żeby jechać na mistrzostwa Europy. Taki cel sobie założyłyśmy. Jestem niesamowicie wzruszona, przeszczęśliwa i dumna z tego zespołu - tłumaczyła Ewa Pajor po historycznym awansie w TVP Sport, cytowana przez PAP.

Obrazki po ostatnim gwizdku 🇵🇱Płaczemy razem z wami 🥹 pic.twitter.com/FFYMhwHaBi— TVP SPORT (@sport_tvppl) December 3, 2024

Awans do EURO to byl cel reprezentacji Polski

Kapitan zaznaczyła, że to ogromne osiągnięcie dla piłki kobiecej w naszym kraju. Nie ukrywała wzruszenia. Popłakała się ze szczęścia. - Cała kobieca piłka czekała na to, żeby jechać na mistrzostwa Europy - tłumaczyła Pajor w TVP Sport, cytowana przez PAP. - Taki cel sobie założyłyśmy, gdy trzy lata temu kadrę objęła trenerka Nina Patalon. Jestem niesamowicie wzruszona, przeszczęśliwa i dumna z tego zespołu - zaznaczyła polska piłkarka.

