Czy Polska ma szanse na awans? Sytuacja w grupie C EURO 2025 kobiet po meczu ze Szwecją

Jerzy Dudek o nowym kontrakcie Wojciecha Szczęsnego. Wskazał, co czeka Polaka w Barcelonie i dlaczego go zatrzymali

Choć w swoim pierwszym meczu na Euro 2025 Polki uległy Niemkom 0:2 to pokazały, że potrafią postawić się silniejszym na papierze przeciwniczkom. Do przerwy remisowały bezbramkowo z ośmiokrotnymi mistrzyniami Europy, ale w drugiej odsłonie klasa przeciwniczek została już uwydatniona.

Inaczej przedstawiał się wtorkowy mecz ze Szwecją. Zespół ze Skandynawii prowadził jedną bramką już do przerwy, natomiast po zmianie stron boiska tylko potwierdził swoją przewagę i ostatecznie wygrał 3:0.

Co taki stan rzeczy oznacza dla powodzenia misji Biało-czerwonych na turnieju w Szwajcarii?

Polska bez szans na awans

Niestety - Polska nie ma już żadnych szans na awans do fazy pucharowej. Po dwóch kolejkach w grupie C wiadomo, że swą przygodę na mistrzostwach Europy kontynuować będą Niemcy i Szwecja. Polsce i Danii natomiast przyjdzie w sobotni wieczór rozstrzygnąć jedynie to, kto zakończy zmagania na trzecim, a kto na czwartym miejscu.

Na mecz z Dunkami podopieczne selekcjoner Patalon wrócą do Lucerny, a więc tam, gdzie zaczynała swą przygodę na szwajcarskim turnieju.

Tabela grupy C mistrzostw Europy kobiet 2025 po dwóch kolejkach:

1. Szwecja - 6 punktów - bramki 4:0

2. Niemcy - 6 punktów - bramki 4:1

3. Dania - 0 punktów - bramki 1:3

4. Polska - 0 punktów - bramki 0:5

W przypadku równej liczby punktów, o kolejności w tabeli decyduje bilans meczów bezpośrednich. Biorąc pod uwagę sytuację w klasyfikacji, Biało-czerwone potrzebują wygrać z Danią, aby finiszować grupę C na trzecim miejscu. Remis i porażka oznaczają czwartą lokatę.