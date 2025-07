Hansi Flick weźmie ter Stegena na rozmowę! Ma dla niego jedną wiadomość

Flick szykuje się na rozmowę z ter Stegenem

Wszystko wskazuje na to, że FC Barcelona podjęła już ostateczną decyzję co do obsady bramki na przyszły sezon. Transfer Joana Garcia jest już potwierdzony, a Wojciech Szczęsny podpisał nowy kontrakt – to właśnie ta dwójka ma być numerem jeden oraz dwa na przyszły sezon. Co w takim razie z poprzednią jedynką i kapitanem, ter Stegenem? Media donoszą, kiedy Flick spotka się z nim już niedługo, aby przekazać mu swoje decyzje na temat właśnie obsady bramki. Przypomnijmy, że Marc-Andre ter Stegen wcale nie zamierza odchodzić, a i nie musi się spieszyć, ponieważ jego wysoki kontrakt jest ważny do 2028 roku. Barcelona oferowała mu nawet wypłatę części wynagrodzenia z góry, byle tylko Niemiec odszedł wcześniej!

Przypomnijmy, że przed meczami reprezentacji ter Stegen był bardzo pewny siebie. – Jeśli dobrze pamiętam i jeśli nic nowego nie wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku godzin, mamy tylko dwóch bramkarzy na przyszły sezon, Inakiego oraz mnie. Tak więc zasadniczo mamy konkurencję na tę pozycję, a jest ona między Inakim i mną – mówił wówczas Niemiec. Teraz fakt jest jednak taki, że i Garcia, i Szczęsny też są już formalnie zawodnikami Barcelony. Czy w takim razie ter Stegen zdecyduje się na odejście? Pomóc rozwiązać tę sprawę ma rozmowa z trenerem Hansim Flickiem.

– W ciągu pierwszych kilku dni okresu przygotowawczego trener planuje spotkać się ze swoim rodakiem, aby bezpośrednio wyjaśnić mu swoje plany dotyczące bramkarza i nowej roli, jaką powinien przyjąć – informował kataloński „Sport”. Jednak zdaniem portalu eldesmarque.com, rozmowa ma się odbyć wcześniej. – Rozmowa, w której Hansi Flick mówi ter Stegenowi, że nie ma miejsca w drużynie, odbędzie się w tym tygodniu. Klub wraca do treningów 13 lipca, a trener chce oczyścić atmosferę przed powrotem do treningów i rozpoczęciem tournee po Azji – czytamy.