W czwartek Legia Warszawa rozpocznie tegoroczną przygodę w europejskich pucharach. Celem stołecznej drużyny jest powtórzenie sukcesu z zeszłego sezonu i awans do fazy ligowej, tym razem w Lidze Europy. W poprzedniej kampanii zespół dotarł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Pierwszą przeszkodą na drodze do Europy będzie zdobywca Pucharu Kazachstanu, FK Aktobe, który obecnie zajmuje trzecie miejsce w swojej lidze.

Legia - Aktobe: Debiut Edwarda Iordanescu

Dla nowego szkoleniowca "Wojskowych" będzie to prawdziwy chrzest bojowy. To będzie pierwszy oficjalny mecz dla trenera Edwarda Iordanescu, który niedawno przejął stery w zespole. Rumuński szkoleniowiec nie miał łatwego startu – Legia podczas okienka transferowego sprowadziła tylko jednego nowego zawodnika, Petara Stojanovicia. Reprezentant Słowenii nie brał jednak udziału w przygotowaniach i nie został zgłoszony do I rundy eliminacji. Oznacza to, że w starciach z Kazachami Iordanescu będzie musiał radzić sobie bez niego. Warszawski zespół ma za sobą cztery mecze sparingowe: dwa wygrane, jeden zremisowany i jeden przegrany.

Legia Warszawa już 10 lipca rozpoczyna walkę o fazę ligową Ligi Europy, a jej pierwszym rywalem będzie kazachskie FK Aktobe. Choć cel jest jasny, były reprezentant Polski, Kamil Kosowski, ma wątpliwości co do formy "Wojskowych". Wskazuje na kilka problemów, które mogą zaważyć na wyniku dwumeczu.

Kamil Kosowski: Legioniści powinni na luzie pokonać Kazachów, ale...

Spokoju przed nadchodzącym dwumeczem nie zachowuje Kamil Kosowski. Były reprezentant Polski w felietonie "Trafił Kosa na Piłkę" w Przeglądzie Sportowym podzielił się swoimi obawami dotyczącymi postawy stołecznego klubu.

- Legia już za kilka dni tę batalię w Lidze Europy rozpoczyna. Choć nie jestem spokojny przed dwumeczem z FK Aktobe. Legioniści powinni na luzie pokonać Kazachów, ale żeby tak mówić o warszawianach, trzeba byłoby się cofnąć o kilka lat - napisał Kamil Kosowski.

Artur Wichniarek nie miał litości dla Cezarego Kuleszy. "Włączy sobie disco polo i się zastanowi"

Legia - Aktobe: Duża zagadka dla stołecznego klubu?

Ekspert zwraca uwagę na sytuację w klubie oraz na konflikt kibiców z zarządem, który może mieć wpływ na atmosferę wokół drużyny.

- Przed nami duża zagadka, bo w Legii było sporo zmian, a kibice zarządzili bojkot, co nie ułatwia piłkarzom zadania. Pamiętajmy jednak, że nie jest to protest uderzający bezpośrednio w zawodników, bo kibice będą dopingowali zespół na wyjazdach - analizuje były piłkarz.

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani!

Wyniki rozwiążą problemy?

Kosowski nie ma wątpliwości, że kluczem do załagodzenia napięć i zbudowania optymizmu są dobre wyniki sportowe. Awans w europejskich pucharach i udany start w PKO BP Ekstraklasie mogą szybko rozwiązać wiele problemów.

- Ta sytuacja może zostać szybko załagodzona, ale także zaogniona. To już zależy od rezultatów na murawie, to one rozwiązują wiele problemów w europejskich pucharach, PKO BP Ekstraklasie czy reprezentacji Polski - podsumował Kosowski w "Przeglądzie Sportowym".

Kiedy i gdzie obejrzeć mecz Legia - Aktobe?

Pierwszy mecz I rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy Legią Warszawa a FK Aktobe odbędzie się 10 lipca na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Transmisja w TVP Sport o godzinie 21. Rewanż - 17 lipca w Kazachstanie.

