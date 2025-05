i Autor: PAP/Maciej Kulczyński

Horrendalne ceny

Szokujące ceny na finale Ligi Konferencji. Polscy kibice mogli zapłakać, dla Anglików to nic strasznego

Za nami finał Ligi Konferencji. Chelsea sięgnęła po kolejne europejskie trofeum i choć jest ono najmniej prestiżowe, to dokonali tego jako pierwsi w historii. Choć fani „The Blues” nie ukrywali radości, to zdecydowanie bardziej mogły zapłakać ich portfele. Tyle trzeba było płacić za menu na Tarczyński Arena we Wrocławiu.