Jerzy Brzęczek i Jacek Magiera w siedzibie PZPN! Zdjęcia tylko u nas. Kulesza już wybrał selekcjonera?

Jerzy Dudek o nowym kontrakcie Wojciecha Szczęsnego. Wskazał, co czeka Polaka w Barcelonie i dlaczego go zatrzymali

Cezary Kulesza szuka nowego selekcjonera reprezentacji Polski od 12 czerwca, gdy Michał Probierz podał się do dymisji. Przez blisko miesiąc w mediach pojawiało się mnóstwo nazwisk, ale teraz wydaje się, że prezes PZPN jest przekonany co do zatrudnienia polskiego trenera. Na krótkiej liście faworytów pozostało kilku: Jerzy Brzęczek, Jacek Magiera, Adam Nawałka i Jan Urban. We wtorek (8 lipca) na głównego kandydata wyrósł ten ostatni, ale już dzień później w siedzibie PZPN "przyłapaliśmy" dwóch pierwszych. Czy to Brzęczek przekonał do siebie Kuleszę? A może Magiera?

Jan Urban nowym selekcjonerem? Wiemy, jak zareagował Robert Lewandowski! Ważny głos

Brzęczek i Magiera na rozmowach w PZPN. Mamy zdjęcia

Środowe spotkania z dwoma kandydatami pozwalają myśleć, że prezes PZPN wciąż nie wybrał jeszcze selekcjonera - wbrew temu, co pisano w mediach po spotkaniu dziennikarzy z Kuleszą podczas Euro 2025 kobiet w Szwajcarii. Rzucił wtedy, że wie już, kto zostanie selekcjonerem i trwa faza negocjacji, ale jego ostatnie ruchy wskazują na coś zupełnie innego. Chyba że Brzęczek i Magiera mają stworzyć duet, o którym mówiło się wcześniej w kontekście byłego selekcjonera i Łukasza Piszczka.

Brzęczek i Magiera odbyli rozmowy w siedzibie związku, a Urban - jak ustalił Mateusz Skwierawski z WP SportoweFakty - od kilku dni rozmawiał zdalnie z Kuleszą z urlopu w Hiszpanii. A przecież w grze pozostaje jeszcze Nawałka, którego powrót do reprezentacji ucieszyłby sporą część kibiców pamiętających wciąż występ Biało-Czerwonych na Euro 2016.

Przełomowe wieści w sprawie Jana Urbana! Cała prawda o negocjacjach z Kuleszą

Pewne wydaje się jedynie to, że następcą Probierza faktycznie zostanie Polak. Konkretne nazwisko nadal jest jednak niewiadomą, choć wybór Kuleszy zbliża się wielkimi krokami. Po reelekcji na stanowisko prezesa PZPN zapowiedział przecież, że podejmie decyzję do startu nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Ten rozpoczyna się już 18 lipca.