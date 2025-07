Wimbledon: Przed Igą Świątek nietypowe wyzwanie. Musi się z tym zmierzyć w półfinale

Kuriozalna wpadka podczas meczu Igi Świątek! Aż trudno w to uwierzyć

Do tego roku Iga Świątek nie przepadała za grą na trawie, ale wydaje się, że w końcu odnalazła się na tej specyficznej nawierzchni. Przed Wimbledonem doszła do finału turnieju WTA 500 w Bad Homburg, a w Londynie poszła za ciosem i jest już w półfinale tego najbardziej prestiżowego tenisowego turnieju! To najlepszy wynik w jej karierze, który przypieczętowała zwycięstwem w ćwierćfinale z Ludmiłą Samsonową 6:2, 7:5. Wcześniej pokonała z kolei Polinę Kudiermietową (7:5, 6:1), Caty McNally (5:7, 6:2, 6:1), Danielle Collins (6:2, 6:3) i Clarę Tauson (6:4, 6:1).

Iga Świątek w półfinale Wimbledonu! Dramatyczny drugi set, Ludmiła Samsonowa pokonana!

Nietypowe wyzwanie przed Igą Świątek w półfinale Wimbledonu

- Szczerze, czuję się świetnie. Miałam ciarki po tym zwycięstwie! Jestem super szczęśliwa i dumna z siebie - przyznała w pomeczowej rozmowie na korcie Świątek. Prowadząca zwróciła uwagę na to, że to jej pierwszy półfinał Wimbledonu, mimo że ma na koncie 5 wielkoszlemowych tytułów. Czy to oznacza, że pokochała już grę na trawie?

- Cieszę się grą na trawie w tym roku. Oby trwało to jak najdłużej. Z pewnością ciężko pracowałam, żeby poprawić grę na tej nawierzchni i w tym roku czuję, że się przełamałam. To przyjemność grać przed wami, dziękuję za wsparcie - zwróciła się do kibiców zgromadzonych na korcie numer 1 polska tenisistka. Czasu na celebrację życiowego sukcesu nie będzie dużo, bo już jutro (w czwartek, 10 lipca) zagra w półfinale z Belindą Bencic lub Mirrą Andriejewą.

Kuriozalna wpadka podczas meczu Igi Świątek! Aż trudno w to uwierzyć

- To inny rytm, niż zazwyczaj mamy w Szlemach. Chyba tylko dwa razy grałam tak dzień po dniu. Dziś postaram się zregenerować i nie świętować za bardzo, a skupić się na kolejnym meczu i będę gotowa na jutro - podkreśliła Świątek zapytana o podejście do gry dzień po dniu. Najważniejsze jest jednak to, że został jej już tylko ostatni krok do wielkiego finału Wimbledonu!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Iga Swiatek after reaching her 1st Wimbledon SF"I've got goosebumps after this win. I'm super happy and super proud of myself. I'll keep going." ❤️ pic.twitter.com/CYrmJ8eHye— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 9, 2025