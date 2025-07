Kiedy gra Iga Świątek półfinał Wimbledonu? Z kim i o której godzinie 1/2 finału?

Kuriozalna wpadka podczas meczu Igi Świątek! Aż trudno w to uwierzyć

Iga Świątek jest już w półfinale Wimbledonu po zwycięstwie nad Ludmiłą Samsonową. Dużo było narzekania, że Polka jest w dołku, ale fakty są takie, że w tym sezonie awansowała do 1/2 finału we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema - kolejno w Australian Open, Roland Garros i teraz w Wimbledonie. Na londyńskiej trawie w seniorskim tourze udało jej się to po raz pierwszy. Poprawiła wynik z 2023 r., kiedy w ćwierćfinale uległa 5:7, 7:6, 2:6 Elinie Switolinie.

Z kim gra Iga Świątek w półfinale Wimbledonu?

Iga Świątek rywalkę w półfinale Wimbledonu pozna po meczu Mirra Andriejewa - Belinda Bencic. Rosjanka i Szwajcarka zaczęły to spotkanie o godzinie 14.30 polskiego czasu. Wiadomo już, że po awansie do półfinału Iga Świątek wyprzedzi Coco Gauff w rankingu WTA Race, który zlicza punkty wywalczone w tym sezonie.

W sukces Igi Świątek w Wimbledonie wierzy Agnieszka Radwańska, która kibicuje rodaczce w Londynie. - Kiedy Iga gra swój taki najlepszy tenis, to jest w stanie zagrać dobrze na każdej nawierzchni, ponieważ to jest tak dominujący siłowo tenis, ta siła i ta moc po prostu. To jednak na każdej nawierzchni działa - powiedziała Radwańska w rozmowie z Polsatem Sport. - Trwa jest tutaj wolniejsza niż dawniej. Iga na pewno jest z tego powodu szczęśliwa, że piłka nie odbija się tak nisko i wręcz idzie w górę, a nie ślizga się, więc automatycznie ten kozioł jest wyższy. Troszkę dzięki temu jest łatwiej dla Igi - dodała była wiceliderka rankingu WTA.

Kiedy Iga Świątek gra półfinał Wimbledonu?

Iga Świątek zagra w półfinale Wimbledonu już w czwartek 10 lipca ok. godziny 16.30-17.00. O godzinie polskiego czasu 14.30 zacznie się pierwszy półfinał Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Po jego zakończeniu na kort wyjdą Iga Świątek i jej rywalka. Transmisje TV z Wimbledonu na antenie Polsatu Sport 1.

