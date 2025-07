Ekspert przed meczem Świątek - Samsonowa. Ciekawa przepowiednia o Wimbledonie!

Wimbledon: Iga Świątek walczy o półfinał. Sukces będzie przełomem?

Iga Świątek w środę stanie przed szansą, by zapisać nowy rozdział w swojej karierze. Polka zmierzy się z Rosjanką Ludmiłą Samsonową w ćwierćfinale Wimbledonu – turnieju, który dotąd nie był jej najbardziej przychylny. Jeśli wygra, po raz pierwszy awansuje do półfinału na londyńskiej trawie. Eksperci podkreślają, że to może być moment przełomowy nie tylko w kontekście Wimbledonu, ale całej jej kariery.

– Iga będzie faworytką tego meczu i mam nadzieję, że go wygra. Przede wszystkim może zdecydować doświadczenie Świątek, która – jak widać – prezentuje dobrą formę. Przed laty wygrała juniorski Wimbledon, co oznacza, że nawierzchnia trawiasta może jej sprzyjać – powiedział PAP Michał Przysiężny, były reprezentant Polski i uczestnik wielu edycji Pucharu Davisa.

Dla Świątek ten Wimbledon może być symbolem dojrzewania jako zawodniczki wszechstronnej, nie tylko dominującej na mączce. Jej dotychczasowy dorobek wielkoszlemowy to cztery tytuły w Roland Garros i jeden w US Open. W Londynie do tej pory docierała maksymalnie do ćwierćfinału (w 2023 roku), ale teraz gra spokojniej, mądrzej i – co kluczowe – z większym przekonaniem do własnych możliwości na trawie. - Sukces w Londynie może być dla niej przełomem, po ostatnich słabszych występach, i oby tak się stało – dodał.

Co ciekawe, Wimbledon 2024 okazuje się turniejem przełomowym także dla innego reprezentanta Polski – Kamila Majchrzaka. 28-letni tenisista dotarł aż do czwartej rundy, czyli 1/8 finału, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze w turnieju Wielkiego Szlema. Na starcie turnieju pokonał byłego finalistę Wimbledonu, Matteo Berrettiniego, w pięciu setach. – Kamil zagrał super mecz z Berrettinim. Ta wygrana dodała mu pewności siebie, co było widoczne w dwóch następnych pojedynkach – komentuje Przysiężny.

Choć Majchrzak nie dysponuje spektakularnym serwisem czy zabójczym forhendem, to jego spokój, cierpliwość i konsekwencja przyniosły efekt. – Grał bardzo regularnie, świetnie bekhendem, dobrze serwował. Do tego zmieniał rytm gry, nie dawał się wybić z równowagi. To imponujące – dodał były reprezentant Polski.

Sukces Majchrzaka da mu wielki awans

Dzięki świetnemu występowi w Londynie Majchrzak awansuje o około 30 miejsc w rankingu ATP i powinien wrócić do czołowej osiemdziesiątki światowego zestawienia. – To kluczowe, bo pozwoli mu występować bez kwalifikacji w największych turniejach, a to z kolei oznacza szansę na kolejne punkty rankingowe i szybki powrót do top 50 – podkreśla Przysiężny.

Wimbledon 2024 pokazuje, że polski tenis może nie tylko opierać się na sukcesach Świątek. To turniej, który może stać się przełomowy zarówno dla niej, jak i dla Majchrzaka. Oboje dojrzewają sportowo, uczą się nowych rozwiązań i mentalnie rosną – a to w tenisie często znaczy więcej niż spektakularna gra.