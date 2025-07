PSG - Real Madryt Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać półfinał KMŚ 9.07.2025?

Szymon Marciniak przed wyjątkową szansą! To byłby pierwszy raz w historii futbolu

Mecz PSG - Real Madryt w półfinale Klubowych Mistrzostwach Świata intryguje kibiców na całym świecie. Impreza rozgrywana w USA zbliża się do końca, a w finale na zwycięzcę tego starcia czeka już angielska Chelsea, która we wtorek wygrała w półfinale z brazylijskim Fluminense (2:0). Trudno wyobrazić sobie jednak lepszy zestaw półfinału od tego środowego - PSG to triumfatorzy ostatniej edycji Ligi Mistrzów UEFA, a trofeum przejęli po Realu zwycięskim w sezonie 2023/2024.

Będzie to przedostatni mecz tegorocznych KMŚ rozgrywanych w nowej, 32-zespołowej formule. W drodze do półfinału PSG wyeliminowało Inter Miami z Leo Messim w składzie (4:0), a także Bayern Monachium (2:0). Z kolei Real okazał się lepszy od Juventusu (1:0) i Borussii Dortmund (3:2). Kto zagra w wielkim finale? Tego dowiemy się już dzisiaj od godziny 21:00.

PSG - Real Madryt: Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 9.07.2025?

Od początku turnieju kibice w Polsce mogli się już przyzwyczaić do nietypowych transmisji z KMŚ. Nietypowych, ponieważ żadna stacja telewizyjna nie nabyła praw do pokazywania meczów klubowego mundialu. Wyłącznym nadawcą jest platforma streamingowa DAZN, która poszła na rękę sympatykom piłki nożnej. Transmisje z KMŚ w DAZN są darmowe i nie inaczej będzie w przypadku półfinału PSG - Real!

Gdzie oglądać półfinał KMŚ PSG - Real online?

Mecz PSG - Real Madryt w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata można obejrzeć wyłącznie w DAZN. Wystarczy założyć konto w serwisie na stronie dazn.com. Przypomnijmy, że to spotkanie rozpocznie się w środę, 9 lipca 2025, o godzinie 21:00 czasu polskiego.