Finał Ligi Mistrzów: RELACJA NA ŻYWO. PSG - Inter LIVE. Zieliński i Zalewski czekają na sukces

Boniek: Rzuty karne w finale Ligi Mistrzów? Lepiej, żeby do tego nie doszło

Obie drużyny dysponują ogromnym potencjałem ofensywnym. Francuzi liczą na błysk Ousmane'a Dembélé, Achrafa Hakimiego i Kvichy Kwaracchelii, natomiast Inter opiera grę na solidnej defensywie i szybkich kontratakach.

W kadrze włoskiego zespołu znalazło się dwóch Polaków – Piotr Zieliński i Nicola Zalewski – którzy mogą odegrać istotną rolę z ławki.

ZOBACZ TEŻ: Legendarny Brazylijczyk wypalił bez zastanowienia o Piotrze Zielińskim przed finałem Ligi Mistrzów. Wymowne słowa

– Uważam, że będzie 1:1 i rzuty karne, ale lepiej, żeby do tego nie doszło, bo Donnarumma jest nieprawdopodobny, jeśli chodzi o bronienie "jedenastek" – stwierdził były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który na co dzień mieszka we Włoszech i włoską piłkę zna doskonale.

Jedno jest pewne – finał zapowiada się jako zacięte i widowiskowe starcie dwóch różnych piłkarskich filozofii. Czy PSG spełni wieloletnie marzenie o zdobyciu Champions League, czy to Inter po raz kolejny sięgnie po europejską chwałę? Początek meczu o godzinie 21:00. Zapraszamy na relację NA ŻYWO z tego widowiska na sport.se.pl