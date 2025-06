Piękne studio

Zjawiskowe prowadzące na Klubowych Mistrzostwach Świata. Miliony kibiców do nich wzdychają

Trwa historyczna, nowa odsłona Klubowych Mistrzostw Świata FIFA – pierwszy turniej w formule 32 drużyn, docelowo mający być organizowany co cztery lata. Jego gospodarzem są Stany Zjednoczone, rozgrywki ruszyły 15 czerwca i potrwają do 13 lipca. Rywalizacja toczy się na 12 stadionach w 11 miastach, w tym m.in. w Miami, Los Angeles, New Jersey, Atlanta i Seattle. Imprezę pokazują telewizje z całego świata, a często ozdobą broadcasterów są piękne prowadzące telewizji DAZN.