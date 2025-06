Jakub Błaszczykowski wypalił o Robercie Lewandowskim i aferze z kapitańską opaską! Zaskakujące słowa

W ogóle to jest bardzo ciężka sytuacja ogólnie dla każdego trenera, który na starcie wchodząc do drużyny, ma strasznie dużo rzeczy poza boiskiem, które są do opanowania. Trzeba porozmawiać z Robertem, co on o tym wszystkim sądzi. Bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby Robert nie grał w reprezentacji. Jeżeli on gra w Barcelonie i chce jeszcze grać w reprezentacji, to nie wyobrażam sobie, żeby on nie grał. Może trzeba z nim porozmawiać i powiedzieć, że rozumiemy, że jesteś już starszy, potrzebujesz więcej regeneracji, ale ty nam jeszcze możesz dać tyle. My nie mamy kim zastąpić Roberta. Umówmy się, możemy szukać, ale myślę, że nie znajdziemy. To piłkarz który na boisku robi różnicę. To jest wybitna postać i na to trzeba zwrócić uwagę - podkreślał Kuba Błaszczykowski.