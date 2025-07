Legenda dołącza do reprezentacji Polski! Klamka zapadła. Kibice go uwielbiali

Koniec ery Bogdana Kmiecika

Decyzja o wycofaniu się głównego sponsora Górnika, Bogdana Kmiecika, ogłoszona już w lutym, w końcu stała się faktem. Jak przyznał on sam w rozmowie z Polską Agencją Prasową, „w ostatnich miesiącach nie nastąpiły zmiany, które umożliwiłyby kontynuację działalności klubu na dotychczasowym poziomie”.

Kmiecik, który przez blisko 20 lat kierował klubem i finansował jego działalność, doprowadzając go do czterech brązowych medali mistrzostw Polski, triumfu w Pucharze Superligi i awansu do Top 16 Ligi Europejskiej, nie widzi możliwości dalszego funkcjonowania Górnika bez wsparcia zewnętrznego.

Hala – kropla, która przelała czarę goryczy

Sytuacji nie poprawiał brak obiecanej nowej hali. „Nie sądzę, by bez nowego obiektu był możliwy postęp” – mówił Kmiecik przed startem minionych rozgrywek. Wiekowa hala Pogoni, pamiętająca jeszcze tytuły mistrzowskie zabrzańskich szczypiornistów sprzed dekad, nie spełniała już wymogów międzynarodowych rozgrywek. Klub musiał więc wynajmować arenę w Dąbrowie Górniczej.

Ratusz nie pomoże Górnikowi. „Środki budżetowe na to nie pozwalają”

Cień nadziei fanów piłki ręcznej w Zabrzu związany był jeszcze z ewentualną pomocą ze strony gminy. Zabrze do tej pory - mimo zaawansowanego procesu prywatyzacyjnego – jest przecież większościowym właścicielem futbolowego Górnika (którego z klubem piłki ręcznej łączy tylko nazwa i udostępniony herb). Owe nadzieje okazały się jednak płonne.

- Nie ma możliwości, żeby miasto w tej chwili w formie dotacji udzieliło klubowi wsparcia na poziomie dwóch milionów złotych. Środki budżetowe na dziś na to nie pozwalają. Tak naprawdę klub ma prywatnego właściciela, który powinien zapewnić finansowanie, bądź znaleźć sponsorów – zaznaczyła wprost Ewa Weber, komisarz zarządzająca Zabrzem do momentu nowych wyborów prezydenckich (10 sierpnia).

Ostateczny krach zabrzańskiego handballu

Po deklaracji właściciela o zaprzestaniu utrzymywania klubu, Górnik – właśnie ze względu na brak wiarygodnej prognozy finansowej na kolejny sezon – 2 lipca nie otrzymał licencji na grę w Superlidze w rozgrywkach 2025/26. Zabrzanie mieli jeszcze szansę powalczenia o nią w procesie odwoławczym. Komunikat na stronie organizatora rozgrywek rozwiał jednak nadzieje kibiców ręcznej na Śląsku.

ℹ️ Superliga Sp. z o.o. informuje, że 9 lipca 2025 roku upłynął termin na złożenie przez Klub Górnik Zabrze odwołania od decyzji Komisarza Ligi o nieprzyznaniu licencji na udział w rozgrywkach ORLEN Superligi w sezonie 2025/2026.W związku z niewniesieniem odwołania, decyzja…— ORLEN Superliga (@orlen_superliga) July 10, 2025

Klub rozważa w tej chwili różne scenariusze: od formalnej likwidacji po kontynuację działalności w niższej klasie rozgrywkowej. Decyzje mają zapaść w najbliższych tygodniach. Orlen Superliga zaś rozważa zaś start sezonu w stawce trzynastodrużynowej, względnie – wykupienie „dzikiej karty” przez któryś z klubów spoza dotychczasowej elity.