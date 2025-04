Od największych sukcesów reprezentacji Polski w piłce ręcznej mija już grubo ponad dziesięć lat. Adam Malcher jest ostatnim aktywnym zawodnikiem z kadry, która w 2009 roku w Chorwacji wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata. Ten stan zmieni się jednak już niedługo, bo bramkarz oficjalnie ogłosił zakończenie kariery w mediach społecznościowych ukochanej Gwardii Opole. To właśnie w jej barwach rozegra ostatni mecz 28 kwietnia z Industrią Kielce.

- Drodzy kibice. Po wszystkich latach spędzonych w Opolu, w klubie Gwardii, przyszedł czas na pożegnanie. Postanowiłem zakończyć karierę sportową. Zapraszam na mecz z Kielcami, będzie to mój ostatni mecz pożegnalny - zwrócił się do kibiców Malcher.

Choć największym sukcesem w jego karierze bez wątpienia jest brązowy medal MŚ, najlepszy okres przeżył w Gwardii w latach 2016-2019. Trzykrotnie z rzędu został wtedy wybrany najlepszym bramkarzem Superligi, a w sezonie 2017/18 był nawet najlepszym zawodnikiem całych rozgrywek! Świetna forma sprawiła, że w 2017 r. był podstawowym bramkarzem reprezentacji podczas MŚ, ale ta nie osiągnęła sukcesu na miarę czasów Wenty.

W 2009 roku Malcher był zmiennikiem Sławomira Szmala, ale zagrał we wszystkich 10 meczach MŚ. W kilku odegrał kluczową rolę i przyczynił się do zdobycia brązowego medalu. O upływającym czasie najlepiej świadczy fakt, że bramkarz kończy w tym roku karierę, gdy prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce jest jego dawny kolega i rywal do gry w kadrze.

Z kim grał Malcher na MŚ 2009?

W sumie 38-letni bramkarz uzbierał w reprezentacji 69 występów. Zdobył w nich jedną bramkę. Całą karierę spędził w zaledwie dwóch klubach - Gwardii Opole (2003-2005 i 2013-teraz) oraz Zagłębiu Lubin (2005-2013). Z tym drugim w sezonie 2006/07 świętował mistrzostwo Polski. Jako zawodnik Zagłębia był też na pamiętnych MŚ 2009.

Obok Malchera w reprezentacji Wenty były wtedy największe gwiazdy polskiej piłki ręcznej. Kadrę tworzyli: bramkarze - on i Szmal - oraz w polu Bartosz Jurecki, Artur Siódmiak, Daniel Żółtak, Karol Bielecki, Bartłomiej Jaszka, Michał Jurecki, Mariusz Jurkiewicz, Krzysztof Lijewski, Marcin Lijewski, Damian Wleklak, Rafał Gliński, Patryk Kuchczyński, Mariusz Jurasik i Tomasz Tłuczyński.