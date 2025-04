Szmal wybrał trenera kadry. Hiszpański matematyk Jota Gonzales poprowadzi szczypiornistów

Z dużą satysfakcją ogłaszamy podpisanie kontraktu z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Jota González to szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem w pracy z drużynami seniorskimi, ale także w pracy z młodzieżą. Wierzymy, że wniesie on do drużyny nową energię i nowe pomysły, a także otworzy drzwi przed utalentowanymi zawodnikami i skutecznie wprowadzi ich do seniorskiej kadry. Jestem pewien, że nowy trener pomoże także bardziej doświadczonym reprezentantom rozwinąć pełnię ich potencjału, a wtedy możemy zbudować wspólnie zespół gotowy do walki na najwyższym poziomie – skomentował prezes związku Sławomir Szmal.