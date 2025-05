Legenda dołącza do reprezentacji Polski! Klamka zapadła. Kibice go uwielbiali

15 kwietnia reprezentację Polski w piłce ręcznej objął Hiszpan Jota Gonzalez. W niedzielę (4 maja) jego sztab pierwszy raz spotkał się z drużyną podczas zgrupowania przed dwoma meczami kończącymi eliminacje mistrzostw Europy - z Izraelem w czwartek i Rumunią w niedzielę. Był to też moment, aby oficjalnie potwierdzić współpracę z Julenem Aguinagalde, który został nowym asystentem selekcjonera.

Legenda Kielc, Julen Aguinagalde w reprezentacji Polski

Aguinagalde grał w Industrii Kielce (wtedy Vive Kielce) w latach 2013-2020. Siedmiokrotnie wywalczył mistrzostwo Polski, a największym sukcesem tamtej drużyny był pamiętny triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2015/16. Z reprezentacją Hiszpanii utytułowany obrotowy sięgnął po mistrzostwo świata i Europy, a w dorobku brakuje mu tylko olimpijskiego medalu. Teraz wraz z Gonzalezem ma odbudować reprezentację Polski.

- Nie planowałem takiego obrotu spraw, ale kiedy pojawiła się możliwość dołączenia do reprezentacji Polski, byłem bardzo zadowolony. To doświadczenie, które może mnie rozwinąć i nauczyć wielu rzeczy. Moja nowa rola dość dobrze łączy się z tym, co robię w Irun jako dyrektor sportowy. Od zawsze wiedziałem, że chcę pozostać przy piłce ręcznej. Kiedy w sobotę skończyłem karierę, w poniedziałek byłem już w klubowym biurze w nowej pracy. Mam uprawnienia trenerskie, ale nigdy wcześniej nie pełniłem podobnej roli, choć zawsze byłem otwarty na taką możliwość - przyznał Aguinagalde, cytowany w komunikacie ZPRP.

Łzy zakręciły się nam w oczach. Ostatni z tych "Orłów Wenty" kończy karierę. Klamka zapadła

- Wiem o Polsce znacznie więcej od Joty. Nie mówię tylko o języku polskim, ale też o kulturze, stylu pracy i tak dalej. Mam nadzieję, że dzięki temu będę mógł ułatwić mu szybką aklimatyzację w Polsce - dodał Hiszpan, który od dawna zna selekcjonera Biało-Czerwonych.

Polscy piłkarze ręczni walczą o awans na mistrzostwa Europy

- Przez wiele lat był on trenerem mojego brata Gurtuza w Logrono La Rioja, więc wiele razy mieliśmy okazję się spotkać. Z czasów występów w Kielcach doskonale znam też Prezesa Związku Sławomira Szmala, więc wszystkie rozmowy były bardzo przyjacielskie. Teraz wszyscy razem chcemy pracować na rzecz reprezentacji Polski i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jej pomóc - zapewnia uznany obrotowy, który w jedynym polskim finale LM piłkarzy ręcznych rzucił decydujący rzut karny.

Po czterech kolejkach w grupie B eliminacji do ME Polska zajmuje drugie miejsce z dorobkiem czterech punktów. Składają się na nie remisy z Izraelem 32:32 w Olsztynie i prowadzącymi w tabeli Portugalczykami 36:36 oraz zwycięstwo na wyjeździe z Rumunią 28:27, a także porażka w Portugalii 27:33. Awans do turnieju finałowego wywalczą po dwie drużyny z każdej grupy oraz cztery z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.