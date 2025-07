Spis treści

Debiut trenera Edwarda Iordanescu w oficjalnym meczu Legii Warszawa zakończył się zwycięstwem, ale z pewnością nie uspokoił kibiców. Stołeczny zespół wygrał zaledwie 1:0 z kazachskim FK Aktobe w pierwszym meczu I rundy eliminacji Ligi Europy. Obraz gry był daleki od ideału, a o wyniku zadecydował indywidualny błysk pomocnika stołecznego klubu.

Cudowny gol i skromna zaliczka. Legia ma powody do niepokoju?

Bohaterem spotkania został Wahan Biczachczjan. Reprezentant Armenii w pierwszej połowie popisał się fenomenalnym uderzeniem z dystansu, po którym piłka wylądowała w siatce rywali. Była to jego pierwsza bramka w barwach Legii i bez wątpienia gol niezwykłej urody. To jednak jedyny pozytyw, bo przez resztę meczu gospodarze wypadli blado. Na rewanż do Kazachstanu (17 lipca) jadą z niewielką zaliczką, a pytanie, czy to wystarczy do awansu, pozostaje otwarte.

Stylu gry Legii nie omieszkał skomentować Artur Wichniarek. Były reprezentant Polski, znany z ciętego języka, w programie na Kanale Sportowym nie zostawił na zespole suchej nitki. Jego słowa to gorzka recenzja tego, co polskie kluby często pokazują na starcie europejskich pucharów.

- Wróciła ta nasza piłeczka i od razu morda mi się śmieje, bo nic się nie zmienia w tej naszej piłce. Jak się tego nie chce oglądać, tak się dalej nie chce. Oczywiście biorę pod uwagę to, że Legia jest trochę w innym momencie przygotowań do sezonu - powiedział Wichniarek.

Legia szykuje formę na cały sezon

Ekspert próbował jednak znaleźć pewne usprawiedliwienie dla postawy legionistów. Zwrócił uwagę, że szczyt formy może być planowany na późniejszą część sezonu, a nie na pierwsze, teoretycznie łatwiejsze mecze eliminacyjne.

- Okres przygotowawczy nie jest celowany na ten pierwszy mecz, na ten pierwszy dwumecz. Bo jest tutaj optymalna forma zespołu celowana na to, żeby jednak cały sezon zagrać dobrze, a nie właśnie na te pierwsze spotkania, które są rozgrywane z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, jakim bez wątpienia jest zespół z Kazachstanu - tłumaczył ekspert.

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani!

