Media: A jednak! Nowy selekcjoner o krok od reprezentacji. Cezary Kulesza zdecydował

Reprezentacja Polski. Kto zastąpi Michała Probierza?

Już od niemal miesiąca reprezentacja Polski nie ma selekcjonera. Michał Probierz rozstał się z kadrą po czerwcowej porażce w Finlandii, która mocno utrudniła Biało-czerwonym drogę co najmniej do barażów o awans na mistrzostwa świata. Do miana kluczowego dla losów całych kwalifikacji urasta teraz rewanż z rywalem z północy Europy, który odbędzie się we wrześniu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Ale kto poprowadzi drużynę narodową zarówno w tym spotkaniu, jak i kilka dni wcześniej z Holandią w Rotterdamie? Ta kwestia w dalszym ciągu pozostaje otwarta, ale lada chwila powinna się wyjaśnić. Jak informuje "Przegląd Sportowy Onet", Cezary Kulesza wybrał już swojego faworyta i dogrywa z nim ostatnie szczegóły kontraktu.

Media: Jan Urban obejmie reprezentację Polski

Nowy selekcjonerem reprezentacji Polski ma zostać Jan Urban. Mimo spotkań z różnych kandydatami, także Jackiem Magierą czy Jerzym Brzęczkiem, według Marka Wawrzynowskiego z "Przeglądu Sportowego Onet", wybór padł na byłego szkoleniowca między innymi Legii Warszawa i Górnika Zabrze.

Szkoleniowiec aktualnie rozmawia z PZPN na temat jeszcze jednego szczegółu kontraktowego. Chodzi o dobór asystentów - związek chciałby umieścić w sztabie merytorycznego współpracownika ze swojego ramienia, ale wskazane personalia mają do końca nie odpowiadać Urbanowi.

Tak czy inaczej nie powinna być to kwestia, która nie pozwoli szkoleniowcowi ostatecznie objąć reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje na to, że trener ostatecznie dogada się z Kuleszą, dzięki czemu podejmie się misji zakwalifikowania Polski na przyszłoroczny mundial, który zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.