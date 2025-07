Selekcjoner jest już wybrany? Kulesza podał ważny termin!

Marek Koźmiński i jego lista problemów do rozwiązania w drugiej kadencji Cezarego Kuleszy. Pada słowo „dymisja”! [ROZMOWA SE]

Jan Urban medialnym faworytem

Już od niemal miesiąca reprezentacja Polski jest pozbawiona selekcjonera. Stało się to po tym, jak kadra przegrała 1:2 w Helsinkach z Finlandią w jednym z kluczowym meczów w eliminacjach mistrzostw świata. Nadal nie wiadomo jednak, kto zastąpi Michała Probierza w roli szkoleniowca drużyny narodowej.

Największe szanse według mediów ma Jan Urban. Były trener Legii Warszawa czy Górnika Zabrze jest ponoć już w fazie ustalania ostatnich szczegółów współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, który reprezentuje prezes Cezary Kulesza. Jeżeli nie dojdzie do żadnej niespodzianki, to właśnie były piłkarz choćby Osasuny Pampeluna stanie przed zadaniem odrobienia strat i zaprowadzenia kadry na turniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Nowy selekcjoner. Kulesza wskazuje ważny termij

Urban urósł do miana faworyta nawet pomimo faktu, że w ostatnich dniach wizytę w biurze PZPN złożyli Jacek Magiera oraz Jerzy Brzęczek. Fakt, że wybór nowego selekcjonera zbliża się wielkimi krokami, w rozmowie z portalem "sport.pl" potwierdził Kulesza. - Rozmawiamy od razu o każdym szczególe umowy. Sprawy sportowe i formalne prowadzone są równolegle - poinformował szef związku.

I wskazał ważny termin: - Po niedzieli poinformujemy, w jaki dzień odbędzie się konferencja prasowa.

Czasu nie ma już wiele. Nowy selekcjoner będzie miał miesiąc, aby przyjrzeć się reprezentantom, aby następnie w okolicach połowy sierpnia rozesłać do nich powołania. Na początku września Polska zagra z Holandią w Rotterdamie oraz z Finlandią w Chorzowie. Wynik tych spotkań, a zwłaszcza rewanżu z Finami, będzie miał walny wpływ na to, czy Biało-czerwoni pozostaną na kursie przynajmniej do baraży o awans na przyszłoroczny mundial.