Amanda Anisimova niedawno zmagała się z depresją. Rywalka Igi Świątek szczerze o wypaleniu

Amanda Anisimova zawiesiła karierę w 2023 roku z powodu wypalenia i depresji. Teraz Amerykanka jest w finale Wimbledonu. W rankingu WTA awansuje już na pewno co najmniej na 7. miejsce, a jeżeli pokona Igę Świątek, zostanie piątą rakietą świata. - Możliwość zagrania w finale Wimbledonu jest niezwykle wyjątkowe – powiedziała Anisimova, dziękując swoim fanom, siostrze i siostrzeńcowi za wsparcie w trudnych chwilach.

Zaledwie dwa lata temu Amanda Anisimova zrobiła kilkumiesięczną przerwę w karierze po przegranej z holenderską kwalifikantką Arantxą Rus w turnieju WTA w Madrycie, w kwietniu 2023 r. Stwierdziła, że jest ekstremalnie wyczerpana mentalnie nieustannymi wymaganiami związanymi z rywalizacją w tenisowym tourze. W poście na Instagramie napisała:

„Tak naprawdę mam problemy ze zdrowiem psychicznym i wypaleniem od lata 2022 roku. Przebywanie na turniejach tenisowych stało się dla mnie nie do zniesienia. Moim priorytetem jest teraz dobrostan psychiczny. Dlatego przerywam karierę na jakiś czas. Pracowałam tak ciężko, jak mogłam, żeby to przezwyciężyć” - napisała Amanda Anisimova.

Podczas przerwy od sportu Amanda Anisimova zajęła się sztuką i muzyką. Zaczęła malować obrazy, a niektóre ze swoich dzieł, inspirowane twórczością Van Gogha, sprzedała, aby zebrać fundusze na cele charytatywne związane ze zdrowiem psychicznym i sprawami społecznymi. Wróciła do rywalizacji 12 miesięcy temu, a zapytana o swoją drogę po pokonaniu Aryny Sabalenki w meczu o finał Wimbledonu, powiedziała: - Szczerze mówiąc, gdyby ktoś mi powiedział, że będę w finale Wimbledonu, nie uwierzyłabym. Tyle osób marzy o rywalizacji na tym niesamowitym korcie… Być w finale to po prostu coś nie do opisania.

Amanda Anisimova ma rosyjskie korzenie, ale urodziła się już w USA, w New Jersey. Gdy miała trzy lata, przeprowadziła się na Florydę. Tam zaczęła grać w tenisa, chodząc codziennie na treningi swojej starszej siostry, Marii Anisimovej-Egee. W końcu rozwinęła pasję do tego sportu. Jako juniorka wygrała Roland Garros 2017. Została wtedy okrzyknięta "nową Marią Szarapową". W 2019 roku jako 17-latka dotarła do półfinału Roland Garros, pokonując po drodze broniącą tytułu Simonę Halep. Potem bardzo przeżyła śmierć swojego ojca, który był jej mentorem. - W tych trudnych chwilach nauczyłam się słuchać siebie, swojej intuicji i tego, co mówi mi moje ciało - podkreśla.

Kiedy finał Wimbledonu kobiet? O której gra Iga Świątek?

Finał Wimbledonu w turnieju kobiet Iga Świątek - Amanda Anisimova. zostanie rozegrany w sobotę 12 lipca. Początek finału kobiet o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisja TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

