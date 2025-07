i Autor: Łukasz Grochala/Cyfrasport, EXPA/ Thomas Haumer / newspix.pl

Gorzko, ale prawdziwie?

EURO 2025. Trener mistrzyń Europy obnaża słabości reprezentacji. „Sposób gry pozostawia wiele do życzenia”

Po dwóch bolesnych porażkach z Niemcami (0:2) i Szwecją (0:3), polskie piłkarki straciły szansę na wyjście z grupy w rozgrywanych na szwajcarskich boiskach finałach mistrzostw Europy. Zbigniew Witkowski - trener, który w 2013 roku poprowadził polską kadrę do lat 17 do historycznego złota ME, gorzko ocenił zwłaszcza mecz ze Skandynawkami.