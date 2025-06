Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Jest komunikat byłego kapitana kadry! Wtedy może wrócić

Lewandowski rezygnuje z gry w kadrze! Stracił zaufanie do Probierza

8 czerwca jest wyjątkową datą w historii polskiego futbolu - siedemnaście lat temu pierwszy raz zagraliśmy na Euro, trzynaście lat temu 8 czerwca rozpoczęły się mistrzostwa Europy w Polsce. 8 czerwca z gry w kadrze zrezygnował Robert Lewandowski! O godzinie 21:00 PZPN poinformował o tym, że największa gwiazda w historii polskiego futbolu zostaje pozbawiona opaski kapitana.

„Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy” – czytamy w komunikacie.

Na odpowiedź Roberta Lewandowskiego w tej sprawie nie trzeba było długo czekać. Nieco ponad pół godziny po tej informacji głos zabrał sam gwiazdor Barcelony. Poinformował on, że rezygnuje z dalszej gry w kadrze na czas, w którym selekcjonerem jest Michał Probierz. Wskazał na to, że stracił zaufanie do niego. Przyznał jednak, że może wrócić do gry.

- Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie - napisał Robert Lewandowski w komunikacie na InstaStories.

Robert Lewandowski – liczby w kadrze

Robert Lewandowski rozegrał w reprezentacji Polski aż 158 oficjalnych meczów, w których zdobył 85 bramek. Trzynaście z nich odbyło się na mistrzostwach Europy. Lewandowski zdobył w nich łącznie sześć bramek. Siedem kolejnych meczów rozegrał na mundialu, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Pierwszy raz wyprowadził drużynę jako kapitan w 2013 roku w meczu z San Marino. Polska wygrała wtedy 5:0.