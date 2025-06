Robert Lewandowski traci opaskę kapitana. Szokujący komunikat PZPN! Wiemy, kto go zastąpi

Robert Lewandowski traci opaskę kapitana! Szok

Robert Lewandowski nie będzie już kapitanem reprezentacji Polski. Szokująca informacja w tej sprawie została przekazana przez Polski Związek Piłki Nożnej w niedzielny wieczór, tuż przed godziną 21:00. Według informacji przekazanych w oficjalnym komunikacie, Robert Lewandowski został poinformowany osobiście o tej decyzji przez selekcjonera Michała Probierza. Informacja została przekazana także całemu zespołowi oraz sztabowi szkoleniowemu.

Robert Lewandowski zostanie zastąpiony w tej roli przez Piotra Zielińskiego.

- Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy - czytamy w komunikacie.

Wszystko wskazuje na to, że to pokłosie decyzji podjętej przez Roberta Lewandowskiego przed czerwcowym zgrupowaniem kadry. "Lewy" poinformował w mediach, że nie przyjedzie na mecze z Mołdawią i Finlandią. Spotkanie w Helsinkach będzie bardzo ważne w kontekście eliminacji mistrzostw świata. Polska do tej pory z kompletem punktów prowadzi w grupie.

Robert Lewandowski - statystyki w reprezentacji

Robert Lewandowski rozegrał w reprezentacji Polski aż 158 oficjalnych meczów, w których zdobył 85 bramek. Trzynaście z nich odbyło się na mistrzostwach Europy. Lewandowski zdobył w nich łącznie sześć bramek. Siedem kolejnych meczów rozegrał na mundialu, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Pierwszy raz wyprowadził drużynę jako kapitan w 2013 roku w meczu z San Marino. Polska wygrała wtedy 5:0.