Robert Lewandowski ma za sobą wyczerpujący sezon, w którym rozegrał 52 spotkania w klubie oraz 6 w reprezentacji Polski. Byłoby ich jeszcze więcej, gdyby nie kontuzje – jedna wykluczyła kapitana reprezentacji Polski z meczów z Portugalią i Szkocją w Lidze Narodów w listopadzie, a druga z pięciu meczów klubowych na przełomie kwietnia i maja. Dla Polskiego zawodnika z pewnością wymagająca była walka na czterech frontach w Barcelonie oraz indywidualny wyścig o koronę króla strzelców z Kylianem Mbappe. Sam Lewandowski wyznał, że rezygnacja z gry w kadrze wynika nie tylko ze zmęczenia fizycznego, ale i mentalnego, co wyraźnie podkreślił przy okazji zakończenia kariery reprezentacyjnej przez Kamila Grosickiego w piątek, 6 czerwca. Zanim Lewandowski udał się do Polski, by uczestniczyć w pożegnaniu kolegi z boiska, napastnik spędzał czas z rodziną na Ibizie.

Nie ma wątpliwości, że Rodzina Lewandowskich ceni sobie południowy klimat. Wyjeżdżali do Hiszpanii na wakacje jeszcze za czasów gry Polaka w Bayernie Monachium, a następnie przenieśli się do tego kraju, gdy Lewandowski podpisał kontrakt z Barceloną. Po sezonie polski napastnik udał się wraz z żoną i dziećmi na niezwykle popularną wśród turystów wyspę Ibiza. Tam skorzystał z luksusowego jachtu, by w pełni cieszyć się urokami tamtejszego klimatu. Na zdjęciach widać, jak Robert Lewandowski z żoną Anną Lewandowską zażywają kąpieli oraz przechadzają się po wybrzeżu.

Robert Lewandowski został mocno skrytykowany za to, że nie uczestniczy w zgrupowaniu reprezentacji Polski, która 10 czerwca zmierzy się z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Mocno na ten temat wypowiadają się fani oraz eksperci, ale część kibiców rozumie jednak napastnika reprezentacji Polski i jego chęć wypoczynku, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Trzeba mieć nadzieję, że znajdująca się w kryzysie kadra poradzi sobie z takim przeciwnikiem jak Finlandia nawet bez najlepszego polskiego piłkarza.

