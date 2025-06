Robert Lewandowski tuż przed północą zwrócił się do Grosickiego. Kilka słów wystarczyło, by poruszyć serca

Michał Probierz o tym, co wyszło z Mołdawią. To trzeba zmienić na Finlandię

Lewandowski opublikował zdjęcie z Grosickim, wyjątkowa chwila

Robert Lewandowski swoją nieobecność na zgrupowaniu reprezentacji Polski zapowiedział tuż po zakończeniu sezonu klubowego. Być może spodziewał się zamieszania i dlatego ogłosił to tak szybko, ale sprawa wcale nie cichła z biegiem czasu, wręcz przeciwnie – było o niej coraz głośniej z powodu wypowiedzi m.in. samego Grosickiego, któremu przykro było, że Lewandowski nie pożegna go w kadrze, a do tego sam jest zdania, że na reprezentację przyjechałby zawsze, nie zwracając uwagi na zmęczenie czy inne okoliczności, bo to „największa duma”. Ostatecznie w mediach pojawił się przekaz, że Lewandowski przyleci na mecz, a wszystko miało być... niespodzianką dla Grosickiego. Kapitan reprezentacji ostatecznie pojawił się w studiu przed meczem i szerzej wyjaśnił swoją decyzję, a także później spotkał się z „Grosikiem”.

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien zrzec się opaski!

Robert Lewandowski udostępnił na swoim profilu na Instagramie krótki wpis skierowany do Grosickiego – Świetny piłkarz, wspaniała kariera i przede wszystkim - wielki człowiek. Grosik, dzięki za wszystko! – napisał Robert Lewandowski. Do tego udostępnił kilka zdjęć – jedno z wczorajszego wieczoru oraz dwa z boiska – jedno z Euro 2024 oraz drugie, na którym także widać ich razem. Post zyskał sporą uwagę fanów i polubiony został już 200 tys. razy. W komentarzach pojawiło się kilka komentarzy krytykujących Lewandowskiego za jego wcześniejszą postawę wobec zgrupowania reprezentacji, jednak w większości fani zwracali się do obu zawodników z dużym wsparciem: „Ćwierćfinał Euro 2016 przeciwko Portugalii. Grosik podaje do ciebie i goooool. Legendy”, „Klasa, jesteś szef Robercik”, „Dobrze was widzieć w tym dniu razem. Dzięki Kamil” - czytamy w komentarzach.

