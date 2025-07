i Autor: AP Photo Iga Świątek

Walka o finał

Iga Świątek – Belinda Bencić: Obie mogą zrobić coś po raz pierwszy! Na Wimbledonie grają o historyczny sukces

Iga Świątek – Belinda Bencić to drugi półfinał tegorocznego Wimbledonu. Już w czwartek, 10 lipca obie wybiegną na kort, by napisać piękny kawał historii w swojej karierze. Polka i Szwajcarka mogą odnieść ogromny sukces, obie pierwszy raz w karierze. Choć są na zupełnie innych etapach, to z pewnością mecz Świątek – Bencić dostarczy ogromnych emocji.