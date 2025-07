O której gra Iga Świątek dzisiaj z Belindą Bencic półfinał Wimbledonu? Gdzie oglądać mecz?

Cały świat mówi o tym, co zrobiła Iga Świątek po awansie do półfinału Wimbledonu! Niebywałe

Iga Świątek zagra dzisiaj z Belindą Bencic w półfinale Wimbledonu po zwycięstwie nad Ludmiłą Samsonową. Dużo było narzekania, że Polka jest w dołku, ale fakty są takie, że w tym sezonie awansowała do 1/2 finału we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema - kolejno w Australian Open, Roland Garros i teraz w Wimbledonie. Na londyńskiej trawie w seniorskim tourze udało jej się to po raz pierwszy. Poprawiła wynik z 2023 r., kiedy w ćwierćfinale uległa 5:7, 7:6, 2:6 Elinie Switolinie. Jest również pierwszą Polką w historii, która awansowała do półfinałów we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych.

Iga Świątek - Belinda Bencic w półfinale Wimbledonu

Iga Świątek w półfinale Wimbledonu zagra z Belindą Bencic. Szwajcarka pokonała 7:6, 7:6 Rosjankę Mirrę Andriejewą, co jest sporą niespodzianką. 28-letnia Bencic wróciła do tenisowego touru po urodzeniu dziecka i szybko odbudowała formę. To mistrzyni olimpijska z Tokio, zawodniczka bardzo doświadczona, inteligentna i solidna. Iga Świątek grała z Bencic cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polki. Ostatnio spotkały się właśnie na Wimbledonie, w 2023 r. Iga Świątek obroniła wtedy dwie piłki meczowe i wygrała 6:7, 7:6, 6:3, awansując do ćwierćfinału. - Ten mecz dużo mnie nauczył. Zdecydowanie wiem, że potrafię utrudnić Idze życie - mówi Bencic przed dzisiejszym półfinałem ze Światek. - Grałyśmy kilka meczów, które były bardzo zacięte. Dobrze wiem, jak to jest grać przeciwko niej. Jestem naprawdę podekscytowana przed tym meczem - dodała Szwajcarka.

W sukces Igi Świątek w Wimbledonie wierzy Agnieszka Radwańska, która kibicuje rodaczce w Londynie. - Kiedy Iga gra swój taki najlepszy tenis, to jest w stanie zagrać dobrze na każdej nawierzchni, ponieważ to jest tak dominujący siłowo tenis, ta siła i ta moc po prostu. To jednak na każdej nawierzchni działa - powiedziała Radwańska w rozmowie z Polsatem Sport.

Kiedy gra Iga Świątek półfinał Wimbledonu? O której?

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w półfinale Wimbledonu zostanie rozegrany już w czwartek 10 lipca ok. godziny 16.30-17.00. O godzinie polskiego czasu 14.30 zacznie się pierwszy półfinał Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Po jego zakończeniu na kort wyjdą Iga Świątek i jej rywalka. Transmisje TV z Wimbledonu na antenie Polsatu Sport 1.