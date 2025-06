i Autor: Photo, Associated Press Robert Lewandowski

Są dokładne dane

Specjalnie zbadali sprawę Roberta Lewandowskiego. Liczby są miażdżące. Porównali to do wyborów prezydenckich

Robert Lewandowski wróci do reprezentacji Polski? Kadra czeka na nowego selekcjonera po wielkiej aferze kapitańskiej i porażce 1:2 z Finlandią. Odpowiedź poznamy już niedługo! Zanim jednak do tego dojdzie, kibice jasno opowiedzieli się w tym wszystkim po jednej ze stron. Jak tłumaczy wiceprezes Instytutu Monitorowania Mediów, całą aferę zainteresowaniem można porównać do... wyborów prezydenckich.