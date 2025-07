FAME 26: Dawid Załęcki wchodzi do karty za syna! Mocna walka ojca "Bad Boya"

Denis Załęcki nie wytrzymał wielkich emocji na środowej konferencji przed galą FAME 26. W związku z niedopuszczalnym zachowaniem został wykluczony z karty walk sobotniej gali na dwa dni przed wydarzeniem. Federacja w trudnej sytuacji przygotowała jednak spektakularne zastępstwo. Na ratunek ściągnięto ojca "Bad Boya", Dawida Załęckiego. To on zastąpi syna w walce rezerwowej wielkiego turnieju o milion złotych w złocie i będzie miał szanse na wejście do rywalizacji w jej trakcie!

FAME MMA: Dawid Załęcki szczerze o Denisie. Tak Crazy wypowiadał się o swoim synu

Dawid Załęcki wchodzi za Denisa Załęckiego na FAME 26

"WALKA REZERWOWA: CRAZY vs WAMPIR! Nazwisko Załęcki nie znika z rozpiski FAME 26: GOLD. Do oktagonu wejdzie ojciec Denisa Załęckiego, Dawid! Wojownik z krwi i kości, który udowadnia, że nie potrzebuje rozgrzewki, by wejść w sam środek bitwy!" - ogłosiło FAME MMA w czwartek o godzinie 16.

"Jego rywal, Michał Pasternak, to doświadczony zawodnik z międzynarodowym dorobkiem, gotowy walczyć z każdym, o każdej porze. Bez względu na nazwisko przeciwnika… K-1, małe rękawice, 3x3 minuty! Zwycięzca będzie miał prawo wejścia do GOLDEN TOURNAMENT w przypadku kontuzji któregoś z zawodników. Crazy czy Wampir?!" - napisano w dalszej części komunikatu.

FAME 26: Denis „Bad Boy” Załęcki wyrzucony z karty walk. Jasne stanowisko federacji

Ojciec Załęckiego z szansą na milion w złocie

Przypomnijmy, że głównym punktem gali FAME 26 jest "Golden Tournament" na zasadach K-1 w małych rękawicach. Główną nagrodą dla zwycięzcy 8-osobowej rywalizacji będzie milion złotych w sztabkach złota. W pierwszej rundzie zawalczą: Marcin Sianos i Patryk "Gleba" Tołkaczewski, Kamil Minda i Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, Norman Parke i Alberto Simao oraz Tomasz Sarara i Denis Labryga. Zwycięzca rezerwowej walki Załęcki - Pasternak zyska prawo wejścia do turnieju w przypadku niezdolności któregoś z zawodników.

