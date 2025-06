Wzruszające słowa Luisa Enrique! Zadedykował triumf w Lidze Mistrzów zmarłej córce. „Zawsze jest ze mną”

Luis Enrique o zmarłej córce: Zawsze jest ze mną!

Trener Paris Saint-Germain Luis Enrique po zwycięstwie nad Interem Mediolan 5:0 w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów wspomniał swoją córkę Xanę, która w 2019 roku zmarła w wieku dziewięciu lat po długiej walce z nowotworem kości. "Ona zawsze jest ze mną" - powiedział Hiszpan.

Enrique przeżył rodzinną tragedię, lecz śmierć córki nie złamała go. Xana towarzyszyła mu po finale Champions League w Berlinie w 2015 roku, gdy jego Barcelona wygrała 3:1 z Juventusem Turyn. Kibice PSG przygotowali teraz wielką flagę, która upamiętniała córkę trenera i przedstawiała ich wspólną radość na boisku. - Ona zawsze jest ze mną. Towarzyszy mi po zwycięstwach i porażkach. Czuję jej obecność, gdy spędzam czas z rodziną. Zawsze będzie z nami. Nie smućmy się. Teraz jest pora na świętowanie - powiedział w wywiadzie dla telewizji Movistar Plus.

Latem zeszłego roku PSG opuścił Kylian Mbappe, który jest uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie. Francuz w tym sezonie został królem strzelców ligi hiszpańskiej jako piłkarz Realu Madryt, lecz - oprócz Superpucharu UEFA - nie zdobył żadnego trofeum. Natomiast paryżanie sięgnęli po "poczwórną koronę". Triumfowali w Ligue 1, Pucharze i Superpucharze Francji oraz Lidze Mistrzów.

"Chcielibyśmy mieć Kyliana Mbappe, który jest wspaniałym piłkarzem i człowiekiem. Jednak szanujemy jego decyzję. Zadaniem trenera jest motywować swoich piłkarzy i sprawić, by uwierzyli, że sukces jest możliwy. Udało nam się zbudować świetną drużynę" - podkreślił Enrique.

Historyczny triumf PSG w Lidze Mistrzów

PSG pierwszy raz w historii triumfowało w Champions League. Nie udało się to nawet za czasów wspaniałego ofensywnego tercetu - Neymar, Mbappe, Lionel Messi. "Bardzo mi się podoba ewolucja naszego zespołu. Pokazaliśmy, że mamy gwiazdy, które pracują dla drużyny. To dla mnie bardzo ważne. Osiągnięcie takiego stanu nie jest łatwe w świecie piłki nożnej. Teraz myślimy o klubowych mistrzostwach świata i następnym sezonie. Planujemy być jeszcze silniejsi" - oznajmił trener.

W tym sezonie kluczowym zawodnikiem PSG był Ousmane Dembele, który w 49 meczach strzelił 33 gole i zanotował 15 asyst. "Dembele zawsze był fenomenem. Trzeba ciągle starać się, żeby wydobyć z niego to, co najlepsze. On jest naszym liderem i stanowi wzór do naśladowania. Choć jest napastnikiem, to cały czas uczestniczy w pressingu, a reszta podąża za nim" – zakończył Enrique.