i Autor: Cyfrasport Joao Moutinho

Lech Poznań szykuje kolejny głośny transfer To on ma być kluczem do sukcesu w Europie?

Lech Poznań nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Władze mistrza Polski, z myślą o obronie tytułu i walce w eliminacjach Ligi Mistrzów, sięgają po sprawdzone nazwisko. Wszystko wskazuje na to, że szeregi Kolejorza zasili Joao Moutinho, który w minionym sezonie był jednym z liderów Jagiellonii Białystok. Portugalczyk ma wzmocnić rywalizację na lewej obronie.