Skrzypczak zaczynał w Lechu

Skrzypczak jest wychowankiem Lecha, w barwach którego debiutował w Ekstraklasie. Przed trzema laty był nawet z Kolejorzem mistrzem Polski. Jednak w lidze wybił się w Jagiellonii, z którą sięgnął po tytuł, zdobył Superpuchar Polski, a w minionych rozgrywkach wywalczył jeszcze brązowy medal.

W Jagiellonii stał się najlepszym obrońcą w lidze

Udanie zaprezentował się w Lidze Konferencji, gdzie ekipa z Podlasia dotarła do ćwierćfinału. Ponadto ostatnio jako gracz Jagiellonii zadebiutował w reprezentacji Polski. Szansę dał mu trener Michał Probierz. Skrzypczak zagrał w meczu towarzyskim z Mołdawią, a następnie w starciu z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Czy nowy selekcjoner też chętnie będzie po niego sięgał?

Kadra Polski wywołuje u niego uśmiech na twarzy

- Uśmiech na twarzy, adrenalina, coś wspaniałego. Orzełek jest na piersi, więc to super sprawa. Robię swoje, staram się grać najlepiej jak mogę i tyle - tłumaczył Skrzypczak w rozmowie z naszym portalem o występach w drużynie narodowej.

Lech zapłaci blisko milion euro

W każdym razie Skrzypczak zrobił duży progres, co zauważyli w Poznaniu i dlatego sprowadzają swojego wychowanka na Bułgarską. Szczególnie, że mają przed sobą batalię w eliminachach Ligi Mistrzów. Przyda się zawodnik ograny w europejskich pucharach. Według medialnych doniesień mistrz Polski zapłaci za obrońcę Jagi ok. 900 tys. euro.

Ma za sobą wymagający sezon w Europie

- To był bardzo trudny sezon wymagający i nauczył mnie grania co trzy dni - wyznał Skrzypczak w niedawnej rozmowie z Super Expressem. - To jest totalnie inny sport niż granie raz w tygodniu. Bardzo cieszy, że byliśmy konkurencyjni do końca. Byliśmy w czubie tabeli, w Europie też graliśmy dobrze. Ten sezon nauczył mnie podejścia do meczu, do treningu, jak odpocząć, jak to wszystko logistycznie ogarnąć. Nabrałem mnóstwo doświadczenia w Europie, z czego jestem zadowolony - dodawał najlepszy obrońca Ekstraklasy.

Rząsa potwierdził rozmowy z Jagiellonią

- Jest to zaawansowany temat naszych rozmów - powiedział Tomasz Rząsa w rozmowie z klubowymi mediami. - Jestem w stałym kontakcie z dyrektorem Jagiellonii Łukaszem Masłowskim. Rozmowy w tym momencie przebiegają w miarę dobrze, więc liczymy na dobre zakończenie - dodał dyrektor sportowy mistrza Polski.

Lech wzmacnia kadrę przed startem nowego sezonu. Do mistrza Polski ma dołączyć Mateusz Skrzypczak (25 l.), który został wybrany na najlepszego obrońcę ubiegłego sezonu w Ekstraklasie. To będzie hit letniego okna w polskiej lidze.

Dyrektor sportowy Lecha Poznań Tomasz Rząsa o losowaniu, transferach i planie przygotowań do nowego sezonu 🎙️ https://t.co/DCgqGQctNj pic.twitter.com/8JpzTjkInk— Lech Poznań (@LechPoznan) June 18, 2025