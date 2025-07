Szczęsny wyznał prawdę o grze dla Barcelony. Był przekonany, że... odrzuci ofertę!

Tak to się musiało skończyć

Hiszpanie na tropie sensacji po decyzji Szczęsnego! „Nie mają licencji”, wskazali na to od razu

Szczęsny nie zdecydował się na Barcelonę łatwo

Scenariusza, który napisał Szczęsny, chyba nikt by nie wymyślił. Po zakończeniu Euro 2024 polski piłkarz rozwiązał kontrakt z Juventusem i ogłosił zakończenie kariery. I gdy wydawało się, że już nigdy nie będzie nam dane ujrzeć golkipera w akcji... do gry włączyła się Barcelona. Wobec poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stega Duma Katalonii postanowiła zapytać, czy Polak nie byłby zainteresowany podpisaniem z nią krótkoterminowego kontraktu.

Nie dość, że zawodnik się na to zdecydował, to jeszcze wywalczył sobie wyjściowy skład i zapracował na przedłużenie umowy o kolejne dwa lata - do połowy 2027 roku. Jak się jednak okazuje, decyzja o związaniu się z Barcą wcale nie przyszła Polakowi łatwo.

Szczęsny: "Ludzie byli podekscytowani - ja trochę mniej"

W rozmowie z "Foot Truckiem" golkiper wyznał, że to żona Marina musiała przekonać go do zaakceptowania propozycji Blaugrany.

- Gdyby nie Marina, nie poszedłbym do Barcelony. (...) W pożegnalnym poście napisałem, że nie mam już serca do tego sportu. Kiedy Barcelona się odezwała, byłem przekonany, że mi się nie chce i nie wrócę - cytuje "Foot Truck" wypowiedź Szczęsnego.

Piłkarz dodał: - Ludzie byli bardzo podekscytowani - ja trochę mniej. Wygrał jednak zdrowy rozsądek. Stwierdziłem, że cokolwiek się nie wydarzy, to nie będę tego żałował, a byłaby duża szansa, że żałowałbym, gdybym nie podjął się tego wyzwania.

Dzięki swojej decyzji, Szczęsny dołożył do swojej bogatej kariery kolejne tytuły. Wygrał z Barceloną mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Wiele wskazuje na to, że nowy sezon rozpocznie już jako bramkarz rezerwowy - zmiennik ściągniętego za 25 milionów euro z Espanyolu Joana Garcii.