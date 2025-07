Szczęsnemu odpadnie konkurent? Możliwy głośny transfer!

Wojciech Szczęsny nie jest już piłkarzem Barcelony! Klamka zapadła. Co dalej z Polakiem?

Barcelona reorganizuje swoją bramkę

Po wywalczeniu Pucharu Króla i mistrzostwa Hiszpanii, tego lata Barcelona postara się zrobić wiele, aby być jeszcze bardziej konkurencyjna i ponownie odeprzeć atak Realu Madryt. Pośród planów transferowych Dumy Katalonii są także te związane z obsadą pozycji bramkarza. Od początku 2025 roku podstawowym golkiperem Barcy był Wojciech Szczęsny, ale ta kwestia najprawdopoboniej ulegnie zmianie.

Ekipa Hansiego Flicka ściągnęła bowiem za 25 milionów euro Joana Garcię z Espanyolu. Hiszpan podpisał aż sześcioletni kontrakt, ważny do połowy 2031 roku. Wiele wskazuje na to, że to właśnie 24-latek będzie podstawowym golkiperem Blaugrany w nowym sezonie.

Swojej umowy oficjalnie wciąż nie odnowił Szczęsny, ale wszystko wskazuje, że to kwestia niedługiego czasu. Polak w nowym rozdaniu miałby pełnić funkcję rezerwowego i dawać chwilę wytchnienia Garcii jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ter Stegen w innym wielkim klubie?

Co zatem w takim przypadku z Markiem-Andre ter Stegenem, który strzegł bramki Barcelony od 2014 roku, a większość poprzedniego sezonu stracił z powodu poważnej kontuzji? Wiele wskazuje na to, że Niemiec rozstanie się z klubem i poszuka szczęścia w innej lidze.

Jak informuje "Sport", 33-latka w swoich szeregach widziałby Inter Mediolan. Finaliści poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów poszukują zawodnika w miejsce Yanna Sommera, który najprawdopodobniej rozstanie się z Nerazzurrimi. Szwajcarem interesuje się Galatasaray Stambuł.

Sama Barcelona miałaby nie robić Ter Stegenowi żadnych problemów z odejściem, a co więcej pozwoliłaby mu zmienić barwy klubowe na zasadzie wolnego transferu. Tylko po to, aby Niemiec zwolnił budżet płacowy, jako że pod względem sportowym jest już rozpatrywany w klubie jako niezbyt potrzebny.