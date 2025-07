i Autor: CyfraSport Polska - Niemcy

Euro 2025: Polki długo stawiały opór, aż pękły. Tak Niemki objęły prowadzenie [WIDEO]

Choć do przerwy Polska stawiała dzielny opór Niemkom w meczu grupy C mistrzostw Europy kobiet, to w drugą odsłonę zdecydowanie lepiej weszły rywalki. W 52. minucie rywalki Biało-czerwonych objęły prowadzenie dzięki bramce Jule Brand. Niemka popisała się świetnym strzałem sprzed pola karnego.