Polska - Niemcy Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać mecz Euro kobiet 4.07.2025?

Mecz Polska - Niemcy przejdzie do historii polskiej piłki nożnej. Będzie to pierwszy mecz polskich piłkarek na mistrzostwach Europy. Sam awans na Euro rozgrywane w Szwajcarii był już historyczny. Przypomnijmy, że Biało-Czerwone awansowały na ten turniej po barażach z Austrią, wygrywając z faworytkami w dwumeczu 2:0 (dwa razy po 1:0). Swój cel już osiągnęły, a wszystko ponad to będzie miłym dodatkiem, zwłaszcza że w losowaniu Polki trafiły do okrutnie trudnej grupy z Niemkami, Szwedkami i Dunkami. I to właśnie z piłkarkami zza naszej zachodniej granicy zainaugurują Euro w piątek, 4 lipca. Jak wyglądają ich szanse na sukces?

Polki zmierzą się z Niemkami na stadionie w Sankt Gallen. Zdecydowanymi faworytkami będą utytułowane rywalki - 8-krotne mistrzynie Europy (w tym 6 razy z rzędu w latach 1995-2013) i aktualne wicemistrzynie Starego Kontynentu. Niemki są też brązowymi medalistkami ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale piłka nożna widziała już wielkie niespodzianki. Podopieczne Niny Patalon postarają się sprawić kolejną. Gdzie oglądać mecz z Niemkami?

Polska - Niemcy: Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 4.07.2025?

Ewa Pajor i spółka nie mają nic do stracenia. Wiele z nich doskonale zna niemieckie piłkarki - sama Pajor grała przecież w Bundeslidze kobiet aż do zeszłego roku. Dobra dyspozycja naszej największej gwiazdy z Barcelony będzie kluczem do marzeń o udanym występie Polek na Euro. A ich zmagania będzie można śledzić na żywo w otwartej telewizji! Prawa do transmisji z Euro 2025 wykupiła bowiem TVP i właśnie na jej antenach będzie można oglądać mecz otwarcia z Niemkami.

Euro 2025: Gdzie oglądać mecz Polska - Niemcy online?

Mecz Polska - Niemcy w fazie grupowej Euro 2025 kobiet odbędzie się w piątek 4 lipca 2025 r. na stadionie w Sankt Gallen. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a online na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl!