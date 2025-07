Śmierć Diogo Joty wstrząsnęła nawet światem tenisa! Wimbledon odchodzi od tradycji, by uczcić pamięć piłkarza

Brytyjczycy sypnęli kasą! Premie dla mistrzów Wimbledonu 2025 w singlu są rekordowe i przyprawiają o zawrót głowy, ale znacznie powiększono też nagrody w początkowych rundach. Premia za sam występ w głównej drabince to aż 66 tys. funtów (ok. 330 tys. zł). W tej edycji Wimbledonu mieliśmy czwórkę singlistów. Hubert Hurkacz wycofał się z rywalizacji z powodu kontuzji, ale otrzyma 50 procent kwoty gwarantowanej za udział w 1. rundzie. Warunkiem było podjęcie decyzji w określonym terminie (ostatni wtorek przed turniejem). Mistrzowie w singlu zarobią po 3 mln funtów czyli blisko 15 mln złotych.

Kamil Majchrzak jeszcze rok temu mozolnie zbierał punkty w egzotycznych turniejach ITF w Rwandzie, Uzbekistanie czy Tunezji, odbudowując ranking po dyskwalifikacji za doping. W niedzielę zagra w 4. rundzie Wimbledonu. Awansował do niej pokonując Francuza Artura Ridernknecha. Wcześniej rozprawił się z Amerykaninem Ethanem Quinnem i z Włochem Matteo Berrettinim. - Mam nadzieję, że najlepszy tenis jeszcze przede mną - mówił tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego. Za awans do 4. rundy Kamil Majchrzak zarobił już 240 tys. funtów czyli ok. 1,88 mln złotych.

W grudniu 2022 r. Kamil Majchrzak otrzymał wiadomość, że w jego organizmie wykryto śladowe ilości dopingu. Po siedmiu miesiącach walki udowodnił, że zakazana substancja była w skażonym izotoniku, a jego dyskwalifikację skrócono do 13 miesięcy. Po powrocie na kort nie miał żadnego rankingu i musiał od zera budować swoją pozycję. W tej trudnej drodze towarzyszyła mu żona Marta, fizjoterapeutka. Pobrali się w listopadzie 2022 r., krótko przed koszmarem dyskwalifikacji. "Dzięki Tobie moje życie jest pełne! Każdego dnia kocham cię coraz bardziej" - wyznał miłość ukochanej Kamil na Instagramie.

Premie w turniejach singla Wimbledon 2025

Kurs funta: 1 GBP = 4,96 zł

Zwycięstwo - 3 mln funtów

Finał - 1,52 mln funtów

1/2 finału - 775 tys. funtów

1/4 finału - 400 tys. funtów

4. runda - 240 tys. funtów

3. runda - 152 tys. funtów

2. runda - 99 tys. funtów

1. runda - 66 tys. funtów

