Wimbledon: Kamil Majchrzak z ogromnym sukcesem! Polski tenisista osiągnął najlepszy wynik w życiu

Śmierć Diogo Joty wstrząsnęła nawet światem tenisa! Wimbledon odchodzi od tradycji, by uczcić pamięć piłkarza

tak go uczcili

Afera na meczu Majchrzak – Rinderknech. Francuz był wkurzony na kibiców! Poszedł na skargę do sędzi

Wimbledon: Kamil Majchrzak w czwartej rundzie!

Kamil Majchrzak kontynuuje znakomity występ na Wimbledonie i może poszczycić się największym osiągnięciem w swojej karierze. W piątek, 4 lipca, polski tenisista zmierzył się z Francuzem Arthurem Rinderknechem w meczu trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Stawką był awans do czwartej rundy. Ta sztuka Polakowi do tej pory się nie udała... Aż do teraz!

Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego rozgrywa w stolicy Wielkiej Brytanii swój najlepszy Wimbledon. Wcześniej dwukrotnie startował w turnieju głównym, ale odpadał już w pierwszej rundzie. Tym razem przełamuje bariery – i to w imponującym stylu.

Afera na meczu Majchrzak – Rinderknech. Francuz był wkurzony na kibiców! Poszedł na skargę do sędzi

Mecz z Rinderknechem rozpoczął od mocnego uderzenia. W pierwszym secie Majchrzak dominował i zwyciężył 6:3. Druga partia była już bardziej wyrównana, ale Polak nadal prezentował wysoką formę i skuteczność. Po blisko 70 minutach rywalizacji na korcie udało mu się zdobyć drugi set, wygrywając tie-breaka do czterech.

Trzeci set kolejny raz był niezwykle zacięty, a panowie szli łeb w łeb. On również zakończył się tie-breakiem. Choć rywal zaliczył kilka małych przełamań, to Polak odgryzał się za każdym razem i wygrał ostatniego seta do sześciu.

Z kim Kamil Majchrzak zagra w czwartej rundzie Wimbledonu?

Awans do czwartej rundy oznacza nie tylko przełamanie londyńskiej klątwy, ale także poprawienie najlepszego dotychczasowego wyniku w Wielkim Szlemie – trzeciej rundy US Open z 2019 roku.

Z kim Kamil Majchrzak zagra w czwartej rundzie? Polak czeka na wynik meczu Nuno Borges – Karen Chaczanow. To właśnie lepszy z nich zmierzy się z nim o ćwierćfinał Wimbledonu w najbliższą niedzielę.

Super Tenis | 2025 07 04 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.