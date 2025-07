Polska – Niemcy: Kapitanka rywalek grała z tęczową opaską! Na jaką postawiła Ewa Pajor? „To decyzja piłkarek”

Polska – Niemcy: Kapitanka Niemiec z tęczową opaską. Co wybrała Ewa Pajor?

Mecz Polska – Niemcy to debiut naszej kadry na dużej, międzynarodowej imprezie. Podopieczne Niny Patalon dostały się na Euro 2025 po barażach. Pierwsze spotkanie to ogromne wyzwanie – Niemki to ośmiokrotne mistrzynie Europy, które są jednymi z faworytek do końcowego zwycięstwa. Spotkanie od samego początku dostarczało ogromnych emocji, a Polki świetnie się broniły od pierwszych minut, próbując zaskoczyć faworyzowane rywalki.

Co ciekawe, podczas piłkarskiego Euro możemy zobaczyć różne opaski kapitańskie – zwykłe, przygotowane przez UEFA oraz tęczowe. To zawodniczki podejmują decyzję, w jakich wybiegają na boisko. Kapitanka Niemiec Giulia Gwinn postawiła na tęczową opaskę. Z kolei Ewa Pajor wyszła w tradycyjnej opasce.

Ile zarabia Ewa Pajor? Mniej niż Lewandowski w tydzień. Smutna prawda

- Za sprzęt odpowiada kitman, ale z tego, co wiem, Ewa wyjdzie ze zwykłą opaską przygotowaną przez UEFA. Raczej nie będzie w tej kwestii zmiany. Tęczowe opaski pojawiały się nie tylko na tym turnieju, piłkarki korzystały z nich już podczas poprzednich imprez. Zawodniczki mają pełną dowolność – mówił „Faktowi” Maciej Mastalerek, rzecznik kadry.

Zobacz galerię zdjęć z meczu Polska - Niemcy na Euro 2025.

Składy na mecz Polska – Niemcy

Biało-czerwone wyszły na boisko w "galowym" składzie. O sile w napadzie mają odpowiadać Natalia Padilla-Bidas oraz Ewa Pajor. W obronie fenomenalnie radzi sobie za to Paulina Dudek.

Polska: Szemik - Matysik, Szymczak, Dudek, Wiankowska, Achcińska, Pawollek, Kamczyk, Tomasiak, Pajor, Padilla

Niemcy: Berger - Gwinn, Minge, Knaak, Linder, Senss, Nusken, Brand, Dallmann, Buhl, Schuller

Relację na żywo z meczu Polska – Niemcy na mistrzostwach Europy 2025 można śledzić na portalu Sport.se.pl. Zapraszamy!