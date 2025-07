Sebastian Świderski ocenia pracę trenerów reprezentacji. „Nie możemy dopuścić do zapaści”

Przygotowania do MŚ

Najbliższe plany polskich siatkarzy to towarzyski mecz z Iranem w Olsztynie 12 lipca, turniej Ligi Narodów w Gdańsku od 16 do 20 lipca i turniej finałowy LN w Chinach na przełomie lipca i sierpnia. W tych dwóch pierwszych zawodach na pewno zabraknie Kurka – wynika z informacji podanej przez PZPS. „W Spale trenuje obecnie siedemnastu reprezentantów, przewidzianych do gry w meczu towarzyskim z Iranem w Olsztynie (12 lipca) i turnieju VNL w Gdańsku (16-20 lipca)” – przekazał związek.

Kurek doznał kontuzji na treningu

W zgrupowaniu nie bierze udziału Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji odczuwał bóle pleców utrudniające trenowanie w pełnym zakresie. Przeprowadzone badania i konsultacje pozwoliły sztabowi medycznemu reprezentacji podjąć decyzję o sposobie leczenia dolegliwości. Proces rozpocznie się niebawem i potrwa kilkanaście dni. Powrót do treningu przewidziany jest na początek przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata – poinformował PZPS

To niejedyny uraz w kadrze. Podczas czwartkowego treningu kontuzji palca lewej dłoni doznał Sebastian Adamczyk. Uraz wyklucza środkowego z udziału w treningach, w zamian do Spały przyjechał Seweryn Lipiński, który przygotowywał się w kadrze na Uniwersjadę.

Aktualny skład, który opublikował PZPS wskazuje, że może to być już zrąb drużyny przygotowującej się do mistrzostw świata. Jaki będzie status Bartosza Kurka, w tym momencie nie wiadomo.

Skład kadry siatkarzy na mecz z Iranem w Olsztynie (12.07) i turniej Ligi Narodów w Gdańsku (16–20.07)

Rozgrywający

Jan Firlej i Marcin Komenda

Atakujący

Bartłomiej Bołądź i Kewin Sasak

Przyjmujący

Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk i Aleksander Śliwka

Środkowi

Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Seweryn Lipiński, Jakub Nowak i Mateusz Poręba

Libero

Maksymilian Granieczny i Jakub Popiwczak